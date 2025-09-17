«Сливают за 500 рублей»: сын Алибасова раскрыл правду о его здоровье

Продюсер Бари Алибасов не страдает от ухудшения здоровья и не нуждается в дополнительной медицинской помощи, кроме стандартных процедур. Все разговоры о мучительных болях продюсера группы «На-На» — способ заработать на его имени. Об этом в беседе с URA.RU заявил его сын Бари Алибасов-младший.
«Поводов для волнения нет. Папа проходит стандартные медицинские процедуры. В итоге как всегда человек с ресепшена продает "эксклюзив" за 500 рублей. Сливают фотку с какими-то жесткими комментариями. В итоге все и начинается расходиться. Ничего нового не происходит, с папой все хорошо, гуляет, работает. Если, не дай бог, что-то произойдет, Лена обязательно мне позвонит», — пояснил агентству сын продюсера.
78-летний Бари Каримович последнее время пропал из информационного поля и появляется в новостях в связи со своим состоянием здоровья. Однако в реальности все это лишь домыслы и слухи.
По словам сына, продюсер сейчас сосредоточен не на шоу-бизнесе, а на ресторане, который открыла его жена в центре Москвы. Заведение находится в шаговой доступности от квартиры продюсера, поэтому его частенько можно видеть на улице.
Бари Алибасов оформил очередной брак в конце января 2024 года. Его избранницей стала помощница Елена.
