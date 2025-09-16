16 сентября 2025

В Сургуте стали известны лучшие детские сады

Лучшим детсадами Сургута стали «Лесная сказка», «Семицветик» и «Ивушка»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ТОП-10 лучших детсадов Сургута
ТОП-10 лучших детсадов Сургута Фото:

Лучшими муниципальными детскими садами Сургута стали «Лесная сказка», «Семицветик» и «Ивушка». Именно эти образовательные учреждения набрали самый высокий рейтинг и собрали наибольшее количество оценок и отзывов на платформе 2GIS. Подборку государственных детсадов, которые родители оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU.

Лесная сказка

Детсад получил высшую оценку — 5 звезд. В саду есть бассейн, а в группах уютно и красиво. В отзывах говорится, что воспитатели в саду самые лучшие, а заведующая по-настоящему любит работу с детьми.

Семицветик

Оценка — 4,9 звезд. Родители говорят, что детсад хорошо оснащен, педагоги грамотные и чуткие, а адаптация дается легко. Также воспитатели устраивают детям чудесные праздники и проводят различные конкурсы.

Ивушка

Родители оценили детсад на 4,9 звезд. В отзывах можно увидеть уйму положительных комментариев, а также благодарностей воспитателям. Родители хвалят учреждение и называют его лучшим в городе.

Крепыш

Оценка детского сада — 4,9 звезд. В отзывах сказано, что сотрудники учреждения готовы помочь в трудный момент, а воспитатели очень терпеливые и заботливые.

Веснушка

Рейтинг детсада — 4,8 звезд. Родители сообщают, что дети бегут в сад с удовольствием, и хвалят воспитателей за их труд.

Сибирячок

Сургутяне оценили детский сад на 4,8 звезд. Отзывы наполнены благодарностями и комплиментами от родителей — детсад новый, педагоги отличные.

Филиппок

Рейтинг учреждения — 4,7 звезд. Родители отмечают, что заведующая детского сада отзывчивая и понимающая, а воспитатели действительно любят детей.

Снегурочка

Оценка детского сада составила 4,7 звезд. В отзывах сказано, что все работники приветливые и компетентные, а с детьми проводятся как групповые, так и персональные занятия.

Волчок

Родители оценили детсад на 4,5 звезд. Преимуществом учреждения является бассейн, а также сильный педагогический состав.

Аленький цветочек

Рейтинг — 4,5 звезд. Детский сад состоит из двух корпусов, один из которых логопедический. Родители пишут, что учреждение новое и современное, а воспитатели добры и внимательны к детям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лучшими муниципальными детскими садами Сургута стали «Лесная сказка», «Семицветик» и «Ивушка». Именно эти образовательные учреждения набрали самый высокий рейтинг и собрали наибольшее количество оценок и отзывов на платформе 2GIS. Подборку государственных детсадов, которые родители оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU. Лесная сказка Детсад получил высшую оценку — 5 звезд. В саду есть бассейн, а в группах уютно и красиво. В отзывах говорится, что воспитатели в саду самые лучшие, а заведующая по-настоящему любит работу с детьми. Семицветик Оценка — 4,9 звезд. Родители говорят, что детсад хорошо оснащен, педагоги грамотные и чуткие, а адаптация дается легко. Также воспитатели устраивают детям чудесные праздники и проводят различные конкурсы. Ивушка Родители оценили детсад на 4,9 звезд. В отзывах можно увидеть уйму положительных комментариев, а также благодарностей воспитателям. Родители хвалят учреждение и называют его лучшим в городе. Крепыш Оценка детского сада — 4,9 звезд. В отзывах сказано, что сотрудники учреждения готовы помочь в трудный момент, а воспитатели очень терпеливые и заботливые. Веснушка Рейтинг детсада — 4,8 звезд. Родители сообщают, что дети бегут в сад с удовольствием, и хвалят воспитателей за их труд. Сибирячок Сургутяне оценили детский сад на 4,8 звезд. Отзывы наполнены благодарностями и комплиментами от родителей — детсад новый, педагоги отличные. Филиппок Рейтинг учреждения — 4,7 звезд. Родители отмечают, что заведующая детского сада отзывчивая и понимающая, а воспитатели действительно любят детей. Снегурочка Оценка детского сада составила 4,7 звезд. В отзывах сказано, что все работники приветливые и компетентные, а с детьми проводятся как групповые, так и персональные занятия. Волчок Родители оценили детсад на 4,5 звезд. Преимуществом учреждения является бассейн, а также сильный педагогический состав. Аленький цветочек Рейтинг — 4,5 звезд. Детский сад состоит из двух корпусов, один из которых логопедический. Родители пишут, что учреждение новое и современное, а воспитатели добры и внимательны к детям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...