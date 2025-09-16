В Сургуте стали известны лучшие детские сады

Лучшими муниципальными детскими садами Сургута стали «Лесная сказка», «Семицветик» и «Ивушка». Именно эти образовательные учреждения набрали самый высокий рейтинг и собрали наибольшее количество оценок и отзывов на платформе 2GIS. Подборку государственных детсадов, которые родители оценили по достоинству, собрали в материале URA.RU.
Лесная сказка
Детсад получил высшую оценку — 5 звезд. В саду есть бассейн, а в группах уютно и красиво. В отзывах говорится, что воспитатели в саду самые лучшие, а заведующая по-настоящему любит работу с детьми.
Семицветик
Оценка — 4,9 звезд. Родители говорят, что детсад хорошо оснащен, педагоги грамотные и чуткие, а адаптация дается легко. Также воспитатели устраивают детям чудесные праздники и проводят различные конкурсы.
Ивушка
Родители оценили детсад на 4,9 звезд. В отзывах можно увидеть уйму положительных комментариев, а также благодарностей воспитателям. Родители хвалят учреждение и называют его лучшим в городе.
Крепыш
Оценка детского сада — 4,9 звезд. В отзывах сказано, что сотрудники учреждения готовы помочь в трудный момент, а воспитатели очень терпеливые и заботливые.
Веснушка
Рейтинг детсада — 4,8 звезд. Родители сообщают, что дети бегут в сад с удовольствием, и хвалят воспитателей за их труд.
Сибирячок
Сургутяне оценили детский сад на 4,8 звезд. Отзывы наполнены благодарностями и комплиментами от родителей — детсад новый, педагоги отличные.
Филиппок
Рейтинг учреждения — 4,7 звезд. Родители отмечают, что заведующая детского сада отзывчивая и понимающая, а воспитатели действительно любят детей.
Снегурочка
Оценка детского сада составила 4,7 звезд. В отзывах сказано, что все работники приветливые и компетентные, а с детьми проводятся как групповые, так и персональные занятия.
Волчок
Родители оценили детсад на 4,5 звезд. Преимуществом учреждения является бассейн, а также сильный педагогический состав.
Аленький цветочек
Рейтинг — 4,5 звезд. Детский сад состоит из двух корпусов, один из которых логопедический. Родители пишут, что учреждение новое и современное, а воспитатели добры и внимательны к детям.
