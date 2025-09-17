Первые поставки США за счет НАТО отправили Украине

Первые партии военных поставок США за счет НАТО едут на Украину
Первые партии военных поставок США за счет НАТО едут на Украину
Первые партии военной техники из США, закупленной за счет стран НАТО, уже доставляются на Украину. Об этом сообщает одно из международных информагентств. Поставки осуществляются в рамках нового финансового соглашения между Штатами и их союзниками по Североатлантическому альянсу, предусматривающего поддержку Киева.

«Первые партии военной техники США для Украины, закупленной в рамках нового финансового соглашения с союзниками, уже поступают», — пишет Reuters. Речь идет о четырех пакетах поддержки, предусмотренные соглашением между государствами НАТО и Штатами о предоставлении помощи Украине.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала согласие на предоставление Киеву первого пакета военной помощи, финансируемого союзниками Вашингтона по НАТО. По данным Reuters, речь идет о новой фазе поддержки Украины, в рамках которой финансирование поставок вооружения осуществляется государствами-членами альянса, а не непосредственно Штатами.

