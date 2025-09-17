В Металлургическом райсуде Челябинска рассмотрят дела в отношении сатаниста. Судя по кадрам, предоставленным пресс-службой ГУ МВД по региону, при обыске у него дома нашли ритуальный череп животного и пентаграммы. Радикала обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды по национальному и религиозному признакам, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
На кадрах сотрудники ОМОН Росгвардии региона проникают в дом к сатанисту. Его кладут на пол и заковывают в наручники. При обыске у него нашли череп животного, пентаграммы, различную литературу. Обстановка в доме напоминает алтарь. Но задержали его не за это.
«Следствием установлено, что фигурант, будучи подвергнутый административному наказанию по статье 20.3.1 КоАП РФ, в дневное время 27 сентября 2023 года разместил в одном из сообществ социальной сети текстовые комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти, вражды и социальной розни. Они были выражены во враждебной социальной установке к группе лиц, объединенных по религиозному признаку — национальности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Активность челябинца в соцсетях заметили сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по региону. Мужчину взяли в разработку.
