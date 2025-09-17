Череп и пентаграммы: в Челябинске будут судить сатаниста. Видео

В Челябинске за разжигание межнациональной вражды будут судить сатаниста
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При обыске в доме челябинца нашли череп животного и пентаграммы
При обыске в доме челябинца нашли череп животного и пентаграммы Фото:

В Металлургическом райсуде Челябинска рассмотрят дела в отношении сатаниста. Судя по кадрам, предоставленным пресс-службой ГУ МВД по региону, при обыске у него дома нашли ритуальный череп животного и пентаграммы. Радикала обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды по национальному и религиозному признакам, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

На кадрах сотрудники ОМОН Росгвардии региона проникают в дом к сатанисту. Его кладут на пол и заковывают в наручники. При обыске у него нашли череп животного, пентаграммы, различную литературу. Обстановка в доме напоминает алтарь. Но задержали его не за это.

«Следствием установлено, что фигурант, будучи подвергнутый административному наказанию по статье 20.3.1 КоАП РФ, в дневное время 27 сентября 2023 года разместил в одном из сообществ социальной сети текстовые комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти, вражды и социальной розни. Они были выражены во враждебной социальной установке к группе лиц, объединенных по религиозному признаку — национальности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Активность челябинца в соцсетях заметили сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по региону. Мужчину взяли в разработку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Металлургическом райсуде Челябинска рассмотрят дела в отношении сатаниста. Судя по кадрам, предоставленным пресс-службой ГУ МВД по региону, при обыске у него дома нашли ритуальный череп животного и пентаграммы. Радикала обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды по национальному и религиозному признакам, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. На кадрах сотрудники ОМОН Росгвардии региона проникают в дом к сатанисту. Его кладут на пол и заковывают в наручники. При обыске у него нашли череп животного, пентаграммы, различную литературу. Обстановка в доме напоминает алтарь. Но задержали его не за это. «Следствием установлено, что фигурант, будучи подвергнутый административному наказанию по статье 20.3.1 КоАП РФ, в дневное время 27 сентября 2023 года разместил в одном из сообществ социальной сети текстовые комментарии, содержащие лингвистические и психологические признаки возбуждения ненависти, вражды и социальной розни. Они были выражены во враждебной социальной установке к группе лиц, объединенных по религиозному признаку — национальности», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Активность челябинца в соцсетях заметили сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по региону. Мужчину взяли в разработку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...