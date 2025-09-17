Патриарх Кирилл поздравил пермского губернатора Махонина с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил действующего губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с переизбранием на второй срок. Поздравление опубликовано на сайте Русской православной церкви. В нем говорится, что доверие, оказанное Махонину жителями, «является свидетельством успешного управления регионом в прежние годы».

«Уважаемый Дмитрий Николаевич! Примите сердечные поздравления с переизбранием на должность губернатора Пермского края. Доверие, оказанное вам народом, является свидетельством вашего успешного управления регионом в прежние годы. Отрадно отметить, что, занимая ответственный пост губернатора, вы немало сделали для социально-экономического развития вверенного вашему попечению края, а также для повышения уровня жизни людей», — сообщается на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл также пожелал главе Прикамья «крепости сил, помощи Божией и успехов в дальнейших трудах на пользу страны и сограждан». Выборы губернатора Пермского края проходили 12-14 сентября, Махонин одержал в них уверенную победу. Инаугурация главы региона назначена на четверг, 18 сентября.

