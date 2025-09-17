Власти Сургута решили снести здание культового кинотеатра

В Сургуте планируют снести заброшенный кинотеатр «Аврора». О таком решении депутатов на заседании комитета думы по бюджету и финансам проинформировали представители мэрии, передает корреспондент URA.RU.
«По „Авроре“ принято решение в части демонтажа данного объекта из-за невозможности его эксплуатации. В дальнейшем на этом месте планируется сооружение сквера», — сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.
В мэрии пояснили, что инвестора для реконструкции здания найти не удалось, при этом объект уже не подлежит эксплуатации. «Аврора» долгие годы была культовым местом для горожан. Кинотеатр построили в 1985 году, последний сеанс состоялся в 2015-м.
