Власти Сургута решили снести здание культового кинотеатра

Власти Сургута решили снести заброшенный кинотеатр «Аврора»
В Сургуте планируют снести заброшенный кинотеатр «Аврора»

В Сургуте планируют снести заброшенный кинотеатр «Аврора». О таком решении депутатов на заседании комитета думы по бюджету и финансам проинформировали представители мэрии, передает корреспондент URA.RU.

«По „Авроре“ принято решение в части демонтажа данного объекта из-за невозможности его эксплуатации. В дальнейшем на этом месте планируется сооружение сквера», — сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Сургута Иван Сорич.

В мэрии пояснили, что инвестора для реконструкции здания найти не удалось, при этом объект уже не подлежит эксплуатации. «Аврора» долгие годы была культовым местом для горожан. Кинотеатр построили в 1985 году, последний сеанс состоялся в 2015-м.

