Екатеринбуржец сорвался с седьмого этажа, когда лазил по дому. Фото

Мужчину положили в реанимацию (архивное фото)
Мужчину положили в реанимацию (архивное фото)

В Екатеринбурге вечером 17 сентября на улице Селькоровская, 80/2 мужчина упал с седьмого этажа. Перед этим он повис на карнизе, с которого полез по балконам, рассказал очевидец.

«Мужчина, который лазил по балконам, в итоге сорвался», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. До этого он лазил по балконам несколько часов, к тому моменту внизу собралась толпа из жильцов.

Пострадавшего затащили в машину скорой помощи, которая остается там. Возле места происшествия работают сотрудники полиции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.



