В Екатеринбурге вечером 17 сентября на улице Селькоровская, 80/2 мужчина упал с седьмого этажа. Перед этим он повис на карнизе, с которого полез по балконам, рассказал очевидец.
«Мужчина, который лазил по балконам, в итоге сорвался», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. До этого он лазил по балконам несколько часов, к тому моменту внизу собралась толпа из жильцов.
Пострадавшего затащили в машину скорой помощи, которая остается там. Возле места происшествия работают сотрудники полиции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и СУ СКР по Свердловской области. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!