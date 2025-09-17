Путин наградил теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер

Глава государства наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени
Глава государства наградил медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени Фото:

Путин наградил двух представительниц российского спорта — Мирру Андрееву и Диану Шнайдер. Они удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале.

«Медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ I степени наградить Андрееву Мирру Александровну... Шнайдер Диану Максимовну», — говорится в тексте указа. Отмечается, что награды спортсменки получили за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта, а также за многолетнюю добросовестную работу.

Мирра Андреева известна как одна из самых перспективных теннисисток страны. Диана Шнайдер также входит в состав национальной сборной по теннису и неоднократно представляла Россию на международных турнирах.

