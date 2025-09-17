В Екатеринбурге зафиксировали антирекорд по количеству теплых дней

В Екатеринбурге в 2025 году зафиксировано лишь 27 дней со среднесуточной температурой не ниже +20 градусов — это минимальный показатель с 2017 года. Неутешительными данными поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«В этом году таких дней оказалось 27, это наименьшее значение с 2017 года. Среднее количество таких дней за неполные шестьдесят лет в городе практически удвоилось, изменившись с 20 до 37», — сообщил Пулин.
В прошлом году дней со среднесуточной температурой более 20 градусов было всего на два больше — 29. Рекордсменом за последние 60 лет стал 2021. Тогда «теплых дней» было чуть меньше 60.
