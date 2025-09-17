17 сентября 2025

Трамп показал королю Британии, кто главней

Трамп во время смотра почетного караула опередил британского короля Карла III
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп опередил короля Англии во время смотра в Лондоне
Трамп опередил короля Англии во время смотра в Лондоне Фото:

Президент США Дональд Трамп во время смотра почетного караула с королем Великобритании Карлом III вновь шел впереди британского монарха. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов. Трамп делал так же во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II. Однако Букингемский дворец в 2019 году заявил, что в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет», — говорится в сообщении CNN.

Журналисты уточняют, что несмотря на этот эпизод, встреча прошла в дружелюбной обстановке. По сведениям телеканала, Трамп и Карл III обменялись шутками и выглядели довольными происходящим. Букингемский дворец ранее подчеркивал, что передвижение почетных гостей во время смотра караула не регулируется жесткими протоколами, и подобные ситуации не считаются нарушением этикета.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп во время смотра почетного караула с королем Великобритании Карлом III вновь шел впереди британского монарха. Об этом сообщил телеканал CNN. «Когда Дональд Трамп и король Карл III проводили смотр почетного караула, президент опережал монарха на несколько шагов. Трамп делал так же во время своего первого государственного визита в 2019 году, когда он шел впереди королевы Елизаветы II. Однако Букингемский дворец в 2019 году заявил, что в том, чтобы идти впереди королевы, нарушения протокола нет», — говорится в сообщении CNN. Журналисты уточняют, что несмотря на этот эпизод, встреча прошла в дружелюбной обстановке. По сведениям телеканала, Трамп и Карл III обменялись шутками и выглядели довольными происходящим. Букингемский дворец ранее подчеркивал, что передвижение почетных гостей во время смотра караула не регулируется жесткими протоколами, и подобные ситуации не считаются нарушением этикета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...