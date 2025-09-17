Минобр Прикамья ответил на жалобы о нехватке учебников в школах

Школы Пермского края полностью обеспечены учебной литературой, а фонды регулярно обновляется. Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки, комментируя публикации о нехватке учебников.
«Фонд учебной литературы регулярно обновляется, а к началу учебного года дополнительно поставлены учебники по истории, математике, русскому языку, физике и другим предметам. Учебник по обществознанию в настоящее время находится в разработке и еще не включен в федеральный перечень. Согласно информации от муниципалитетов, потребность школ в учебниках и учебных пособиях полностью обеспечена», — передает «Новый компаньон» со ссылкой на данные министерства образования и науки Пермского края.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала купить учебники по обществознанию для школьников из Прикамья после того, как в сеть попало видео с сожжением учебников подростками. Мизулина заявила, что к ней поступают многочисленные жалобы от учеников о нехватке учебных материалов, а уничтожение книг она связывает с погоней за хайпом в соцсетях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!