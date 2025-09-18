«Не жалко отдать 30 млн рублей»: музыкальный критик назвал фаворитов «Интервидения»

Музыкальный конкурс «Интервидение» собрал 23 исполнителей, которые представят песни в разных жанрах. Кому может достаться победа, хрустальный кубок и 30 млн рублей рассказал музыкальный критик Евгений Бабичев. В беседе с URA.RU эксперт оценил песни претендентов. Он отметил, что песни подобраны интересные, самобытные, поэтому сейчас однозначного фаворита назвать сложно.
«У представительницы Белоруссии — Насти Кравченко очень хорошие шансы. Она сильная исполнительница. Если уж и кому-то и не жалко, наверное, отдать 30 миллионов рублей за победу, то как раз-таки соседней братской Беларуси», — делится эксперт.
Высоко будет оценен и участник из Вьетнама. Дык Фук — победитель местного шоу «Голос». К слову, Настя Кравченко — участница проекта «Х-Фактор. Беларусь». А за плечами представителя России, певца SHAMAN (Ярослав Дронов — наст. имя), проекты «Фактор А» и третий сезон шоу «Голос».
«Мне нравится, что на конкурс съезжаются участники различных талант-шоу, потому что мы понимаем, что это определенный знак качества. Плюс Фук достаточно популярен у себя в стране. Он выбрал песню, соответствующую своему статусу и таланту. Великолепный ангельский голос. Чувствуется обработка в записи, как это будет слушаться вживую на сцене, скоро поймем. Что меня немножко смущает — это последние 20 секунд его песни. Если следили за конкурсом „Евровидение“ в этом году, сравните последние секунды песни Фука и победителя JJ из Австрии. Как говорится, найдите хотя бы три отличия. Сделать это будет очень трудно. Как будто во Вьетнаме следят за тенденциями, что популярно в Европе», — поясняет критик.
Бабичев считает, что в пятерку также может попасть представительница Катара Дана Аль-Мир, которая выступала на церемониях открытия и закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2022 и Кубка Азии 2023. Некоторые участники приятно удивили эксперта. «Меня очень удивил дуэт Denise & D-Lain из Мадагаскара. Я был в хорошем смысле в шоке от того, что там вообще существует шоу-бизнес и записывают такие песни мирового уровня», — говорит Бабичев.
Критик считает, что уникальность «Интервидения» — в межкультурной коммуникации, где каждый, от «своего стола» привезет самое лучшее угощение в виде яркого номера, отличной песни. «Самое главное, чтобы песня была колоритная, чтобы с первых нот прослушивания сразу было понятно хотя бы из какого региона, из Азии, из Африки, из Америки этот артист. Но в этом я вижу сложность для жюри. Многие участники сильно увлеклись и отправили чересчур колоритные песни, которые будут востребованы только в их стране».
Встает вопрос, как оценивать в таком случае песни, которые, по-хорошему, надо либо разбирать на молекулы, либо быть максимально погруженным в историю страны, чтобы все понять.
Среди конкурсных песен в этом году преобладают баллады, что может отразиться на режиссуре трансляции. Хотя гендиректор Первого канала Константин Эрнст на пресс-конференции, посвященной конкурсу, заявил, что зрителей ждет много приятных сюрпризов.
Участник от Венесуэлы даже отправил критику фотографию во время работы над песней. Омар Аседо исполнит зажигательную композицию «Праздник мира» — получилась такая своеобразная реклама конкурса. Отметил Бабичев и представителя Казахстана, артиста ?мре с песней «Свет степи».
«Ждем яркого шоу с заделом на будущее, чтобы в следующем году к нам захотело приехать еще больше артистов и стран и побороться за победу. В этом и главное отличие от "Евровидения" — там только статус победы, а на "Интервидении" серьезный приз, от которого победитель станет как минимум богаче», — заключил Бабичев.
Международный конкурс «Интервидение» состоится в Москве 20 сентября. Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале в 20:30 (мск время). По словам гендиректора Первого канала Константина Эрнста, шоу будет зрелищным и намного красочнее, чем на самой площадке. Все-таки этот конкурс задуман как телевизионный.
Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что зрителями трансляции могут стать более 4,3 млрд человек по всему миру.
