«Интервидение» смогут посмотреть более 4,3 млрд человек

В «Интервидении-2025» примут участие представители более чем двадцати государств
В «Интервидении-2025» примут участие представители более чем двадцати государств
Интервидение-2025

Более 4,3 млрд человек смогут посмотреть международный конкурс «Интервидение». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.

«И эти четыре миллиарда 300 с лишним миллионов человек получат возможность посмотреть трансляцию», — сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной «Интервидению». Трансляция идет в соцсетях МИД РФ. Представители 23 стран подтвердили свое участие в конкурсе.

По словам Кириенко, в странах, представители которых будут участвовать в «Интервидении», проживает в общей сложности 4 млрд 334 млн человек. Это более половины населения планеты.

В «Интервидении-2025» примут участие представители более чем двадцати государств. Заключительный этап мероприятия назначен на 20 сентября и пройдет на современной площадке Live Arena, расположенной в Подмосковье. Россию на конкурсе будет представлять известный артист Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». В ходе жеребьевки ему был определен девятый порядковый номер для выступления в финале. Победителя определит международное жюри, а размер главного приза составит 30 миллионов рублей.

