«Интервидение» смогут посмотреть более 4,3 млрд человек

Более 4,3 млрд человек смогут посмотреть международный конкурс «Интервидение». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета конкурса Сергей Кириенко.
«И эти четыре миллиарда 300 с лишним миллионов человек получат возможность посмотреть трансляцию», — сказал Кириенко на пресс-конференции, посвященной «Интервидению». Трансляция идет в соцсетях МИД РФ. Представители 23 стран подтвердили свое участие в конкурсе.
По словам Кириенко, в странах, представители которых будут участвовать в «Интервидении», проживает в общей сложности 4 млрд 334 млн человек. Это более половины населения планеты.
В «Интервидении-2025» примут участие представители более чем двадцати государств. Заключительный этап мероприятия назначен на 20 сентября и пройдет на современной площадке Live Arena, расположенной в Подмосковье. Россию на конкурсе будет представлять известный артист Shaman (Ярослав Дронов) с композицией «Прямо по сердцу». В ходе жеребьевки ему был определен девятый порядковый номер для выступления в финале. Победителя определит международное жюри, а размер главного приза составит 30 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.