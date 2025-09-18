Стало известно, когда в России выпадет первый снег

Первый в этом сезоне временный снежный покров ожидается в Якутии в ночь на пятницу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Ранее мокрый снежок уже наблюдался на юге Дальнего Востока, однако именно в Якутии снег впервые сформирует временный покров. Это первое после зимы образование временного снежного покрова в России», — сказал Вильфанд. Его слова передает ТАСС.
Метеоролог уточнил, что в выходные в регионе прогнозируются снегопад и мокрый снег, а также усиление ветра до 21 метров в секунду. Неблагоприятные погодные условия также ожидаются на Сахалине и в Приморском крае, где сильные дожди и ветер могут привести к ухудшению гидрологической обстановки.
Ранее метеорологи Гидрометцентра предупреждали, что осенью 2025 года на Дальнем Востоке, включая север Якутии, ожидаются осадки выше нормы и частые перепады температуры. В августе и сентябре в регионах Дальнего Востока и Сибири уже фиксировались случаи подтоплений и неблагоприятной погоды, а синоптики отмечали высокую вероятность ЧС, связанных с паводками и ливнями.
