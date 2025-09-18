В России объявили дату начала продаж iPhone 17

Сеть магазинов техники и электроники restore приступит к официальным продажам смартфонов Apple iPhone 17 с 23 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Inventive Retail Group, управляющей магазинами сети. Речь идет о старте продаж новой линейки устройств, которые уже представлены в московском флагманском магазине restore на улице Неглинной, однако пока доступны только для ознакомления.
В компании подчеркнули, что посетители могут опробовать новинки до старта продаж. «[Продажи начнутся] 23 сентября», — уточнили в Inventive Retail Group. Об этом сообщает ТАСС. Представители ретейлера добавили, что все желающие могут протестировать устройства в течение нескольких дней до появления их в продаже.
Презентация новой линейки iPhone 17 состоялась 9 сентября 2025 года, а официальный старт продаж по всему миру был назначен на 19 сентября. В российских магазинах, включая крупные сети и специализированные точки продаж, новые смартфоны традиционно появляются вскоре после глобального релиза, что сопровождается высоким интересом со стороны покупателей.
