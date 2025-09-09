Названы сроки появления iPhone 17 в магазинах России

Apple 9 сентября представит новую линейку смартфонов iPhone 17, и уже в конце месяца устройства поступят в продажу в России. Об этом сообщает генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
«Также сразу после официальной презентации Apple мы откроем предзаказ в нашем интернет-магазине», — приводит слова Губанова Hi-Tech Mail. Он рассчитывает, что новые смартфоны появятся в продаже до конца сентября.
В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что новинка появится в продаже после глобального релиза и официального старта продаж, который ожидается 19 сентября. Поставки будут организованы максимально быстро.
Ранее директор пермского магазина техники Apple «Сеть яблок» Денис Зинатуллин сообщал URA.RU, что презентация новых iPhone состоится 9 сентября, а официальные продажи по всему миру стартуют 19 сентября. После этого новинка поступит в продажу и в российских магазинах, где уже отмечается высокий интерес покупателей к новой модели.
