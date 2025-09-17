17 сентября 2025

«В платье и без трусов»: на парковке Екатеринбурга нашли девушку без сознания

В Академическом районе Екатеринбурга утром на парковке обнаружили девушку в одном платье без сознания. Место происшествия оцеплено, сказал читатель URA.RU.

«В 8:11 на место прибыли сотрудники ГБР. Там нашли девушку без сознания в платье и без трусов. Скорой помощи пока не было», — рассказал собеседник агентства.

Что произошло с пострадавшей, неизвестно. По словам читателя, девушке может быть около 17 лет. В правоохранительных органах Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сведения о ЧП не поступали. 

