17 сентября 2025

В аэропорту Екатеринбурга скрутили мужчину, провожавшего друга на рейс. Фото

В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики скрутили 29-летнего мужчину, который провожал друга на рейс. Молодой человек устроил пьяный дебош, когда остался один в заведении авиагавани, рассказали URA.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Мужчина громко выражался грубой нецензурной бранью и по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Правоохранители сделали замечание и попросили пройти в дежурную часть для составления административного материала. На законные требования мужчина не реагировал, в результате чего правоохранители применили физическую силу и надели на дебошира наручники», — пояснили в ведомстве.

От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался. Он пояснил, что в аэропорт приехал, чтобы проводить друга, а во время ожидания рейса они распивали в одном из кафе. Когда друг улетел, тот продолжил застолье в одиночку. «В отношении нарушителя транспортные полицейские составили административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ», — подчеркнули в полиции.

