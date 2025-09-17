17 сентября 2025

В Екатеринбурге задержали мужчин за грабеж пятилетней давности

Полицейские провели задержания пару дней назад (архивное фото)
Полицейские провели задержания пару дней назад (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге силовики задержали двоих подозреваемых в грабеже пятилетней давности. Скоро фигурантам изберут меру пресечения, сказала URA.RU адвокат одного из обвиняемых Екатерина Соколовская.

По ее словам, инцидент, который вменяют ее доверителю и его другу, произошел 14 июня 2020 года в Кировском районе. "Во время посиделки у мужчины украли телефон за 20 тысяч рублей. И вот спустя пять лет задержали тех, кто якобы причастен к этому", — сообщила Соколовская.

Ее подзащитному 39 лет. ОН имеет стабильную работу, проблем с законом никогда не было. Его супруга — инвалид второй группы.

Против мужчин возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный группой лиц). URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД РФ. Ответ ожидается.

