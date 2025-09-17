В Челябинске за лето продано более 700 квартир в новостройках

Челябинцы летом 2025 года стали покупать больше квартир в новостройках. С июня по август в городе застройщики продали 700 новых квартир, сообщается в пресс-службах сервисов Яндекс Недвижимость и Пульс Продаж Новостроек.
«В этом году традиционная сезонная активность на рынке новостроек проявилась раньше обычного. Челябинск показал рост числа сделок с новостройками летом 2025 года — на 4% увеличилось количество заключенных ДДУ по сравнению с весенним периодом», — сообщили в сервисах.
В целом по России летом 2025 года по сравнению с весной также наблюдался рост числа сделок на первичном рынке. В российских городах-миллионниках продано 55 400 новых квартир. Это на 11% больше, чем весной. Тогда девелоперам удалось реализовать 50 000 квартир в новостройках.
В целом по России количество распроданных новых квартир выросло в Самаре (+74%), Нижнем Новгороде (+44%), Краснодаре (+43%), Уфе (+38%), Омске (+31%) и Воронеже (+29%). При этом снизились продажи жилья на первичном рынке в Москве, Казани и Красноярске. Больше всего квартир в новостройках было продано в Москве (около 17 800), Санкт-Петербурге (порядка 7 700), Екатеринбурге (более 5 200), Краснодаре (более 4 200) и Ростове-на-Дону (около 3 300 тысяч сделок).
Как отметил руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек Артем Советников, рост продаж подтверждает, что рынок новостроек начал восстанавливаться. Снижение ключевой ставки усиливает оптимизм покупателей, рассчитывающих на новые ипотечные программы, а также на возможность рефинансирования ранее взятых кредитов.
Также специалисты в августе по сравнению с июлем 2025 года фиксируют сокращение объема нераспроданных остатков. Это еще раз подтверждает рост активности на рынке и готовность покупателей использовать доступные финансовые инструменты для приобретения жилья.
