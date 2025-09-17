Полиция Екатеринбурга пришла в колледж и во время пары задержала 18-летнего студента, который обвиняется в краже двух миллионов рублей у пенсионеров. Подробности криминальной истории URA.RU рассказали в пресс-группе городского УМВД РФ.
«Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого жителя Туринска, которому вменяется участие в мошеннической схеме интернет-аферистов. Он помог мошенникам похитить у нескольких стариков около двух млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Одной из пострадавших стала 90-летняя женщина. Ей позвонили аферисты и представились сотрудниками домовой компании. Они попросили старушку продлить договор обслуживания, назвав код из СМС. Позже ей позвонил «следователь» и заявил, что ее вводят в заблуждение мошенники, и что необходимо срочно перевести деньги на безопасный счет. К ней прислали студента, который должен был «помочь».
«При этом в целях безопасности старушке сказали кодовое слово „Кузя“, которое должен назвать курьер, когда приедет. Обманутая женщина собрала 570 тысяч рублей и передала явившемуся за ними парню», — отметили в силовом ведомстве. «Кузя» был задержан в этот же день.
Парень признался силовикам, что в схему его втянули незнакомцы в соцсетях. Им он перечислял основную часть награбленного. В его комнате в общежитии нашли 550 тысяч рублей, которые мужчина не успел перевести. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), на счету у парня четыре эпизода.
Рассказывая о том, как он начал заниматься противоправной деятельностью, задержанный пояснил, что сначала не осознавал криминальный характер своих действий. Он якобы все понял только на последнем «заказе» и даже хотел отнести деньги в полицию, но его поймали раньше. Однако полицейские слышат подобные истории практически от каждого бегунка и не особо верят в них», — заявили в полиции.
Силовики предупреждают граждан об уголовной ответственности за участие в мошеннических схемах. Полицейские призывают жителей быть бдительными, не пускать к себе незнакомцев и не общаться по телефону с неизвестными и подозрительными людьми.
