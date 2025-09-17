17 сентября 2025

Челябинец попал под следствие за спонсирование массовых беспорядков в стране. Видео

Челябинца взяли под стражу
Челябинца взяли под стражу Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, попавшегося на финансировании экстремистской организации, деятельность которой направлена на организацию массовых беспорядков в стране. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. Как отметили в пресс-службе СКР по региону, в его отношении возбуждено уголовное дело.

«Было установлено, что мужчина, понимая общественную опасность своих действий, совершил 11 переводов денежных средств на счета межрегионального общественного движения, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. — При проведении обысков по месту проживания задержанного обнаружены и изъяты средства связи, компьютерная техника и средства платежей, использовавшиеся при совершении преступления».

В пресс-службе СКР по региону сообщили, что следственным отделом по городу Касли в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ему грозит 10 лет лишения свободы.

«Мужчина заключен под стражу. В настоящее время следователем СК продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — отметили в пресс-службе ведомства.

