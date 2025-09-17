Пермяки ринулись скупать новостройки

В Перми летом 2025 года увеличилось количество сделок на первичном рынке жилья. По сравнению с весной этого же года продажи выросли на 10%, рассказали URA.RU аналитики «Яндекс Недвижимости» и «Пульса Продаж Новостроек».
«Пермь продемонстрировала уверенный рост числа сделок с новостройками летом 2025 года — на 10% увеличилось количество заключенных договоров долевого участия по сравнению с весенним периодом. Всего за летние месяцы в городе было заключено более 1,5 тысячи сделок по приобретению квартир в новостройках», — сообщили эксперты.
Аналитики добавили, что в Перми рост сделок подтверждает стабильный спрос на новое жилье и постепенное восстановление активности на рынке. Основной причиной повышения интереса к покупке недвижимости стало снижение ключевой ставки.
