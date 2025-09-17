Челябинцы попали под статью за вылов пеляди на 10 млн рублей

Трое жителей Увельского района Челябинской области попали под следствие за вылов пеляди на сумму 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«На месте незаконного промысла правоохранители обнаружили и изъяли лодки с веслами и сети, с помощью которых задержанные осуществляли улов. Таким образом, злоумышленники выловили более 5000 особей пеляди. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
На браконьеров наткнулись сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и рыбоохраны. Они незамедлительно сообщили об этом в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста). Сейчас дознаватели проводят следственные действия, назначен ряд экспертиз», — добавили в ведомстве.
