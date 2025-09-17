17 сентября 2025

Челябинцы попали под статью за вылов пеляди на 10 млн рублей

Браконьеры выловили более пяти тысяч особей пеляди
Браконьеры выловили более пяти тысяч особей пеляди Фото:

Трое жителей Увельского района Челябинской области попали под следствие за вылов пеляди на сумму 10 млн рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«На месте незаконного промысла правоохранители обнаружили и изъяли лодки с веслами и сети, с помощью которых задержанные осуществляли улов. Таким образом, злоумышленники выловили более 5000 особей пеляди. Сумма ущерба составила более 10 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

На браконьеров наткнулись сотрудники ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и рыбоохраны. Они незамедлительно сообщили об этом в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста). Сейчас дознаватели проводят следственные действия, назначен ряд экспертиз», — добавили в ведомстве.

