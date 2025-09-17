Свердловская область вошла в тройку лидеров по числу наркоманов

Свердловская область заняла третье место среди российских регионов по количеству установленных диагнозов наркомании за 2024 год. Это следует из данных Минздрава РФ.
«Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании в Хабаровском крае составила 19,6 на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Новосибирская область с уровнем заболеваемости 18,4, а третье — Свердловская область с показателем 17,7», — передает РИА Новости данные министерства.
При этом главный психиатр-нарколог УрФО Антон Поддубный назвал такой результат Свердловской области показателем того, что в регионе налажена система выявления и направления на лечение наркоманов. «Рост выявляемости связан с тем, что большее количество наркопотребителей регистрируется различными органами и ведомствами, которые впоследствии направляют выявленных лиц к нам для дальнейшего лечения и реабилитации», — написал специалист в своем telegram-канале.
