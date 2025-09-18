Появились подробности нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

Незнакомцы избили ветерана СВО после конфликта в клубе в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧП произошло в июне (архивное фото)
ЧП произошло в июне (архивное фото) Фото:

Два незнакомца избили ветерана СВО возле екатеринбургского ТЦ «Антей» после ссоры в ночном клубе. Подробности конфликта URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков.

По его словам, житель Каменска-Уральского в июне вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. Он приехал в столицу Урала, чтобы отдохнуть в клубе, но к нему пристали двое подвыпивших парней. Мужчина отказался, но когда вышел на улицу на него напали.

«Ему вывихнули челюсть. Из-за этого он не смог вызвать скорую. Он самостоятельно дошел до отдела полиции и написал заявление. Оттуда его забрали медики», — вспоминает Барсуков.

Свердловский СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Силовики разыскивают нападавших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два незнакомца избили ветерана СВО возле екатеринбургского ТЦ «Антей» после ссоры в ночном клубе. Подробности конфликта URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков. По его словам, житель Каменска-Уральского в июне вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. Он приехал в столицу Урала, чтобы отдохнуть в клубе, но к нему пристали двое подвыпивших парней. Мужчина отказался, но когда вышел на улицу на него напали. «Ему вывихнули челюсть. Из-за этого он не смог вызвать скорую. Он самостоятельно дошел до отдела полиции и написал заявление. Оттуда его забрали медики», — вспоминает Барсуков. Свердловский СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Силовики разыскивают нападавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...