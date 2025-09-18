Появились подробности нападения на ветерана СВО в Екатеринбурге

Два незнакомца избили ветерана СВО возле екатеринбургского ТЦ «Антей» после ссоры в ночном клубе. Подробности конфликта URA.RU рассказал адвокат потерпевшего Сергей Барсуков.
По его словам, житель Каменска-Уральского в июне вернулся в отпуск из зоны боевых действий на Украине. Он приехал в столицу Урала, чтобы отдохнуть в клубе, но к нему пристали двое подвыпивших парней. Мужчина отказался, но когда вышел на улицу на него напали.
«Ему вывихнули челюсть. Из-за этого он не смог вызвать скорую. Он самостоятельно дошел до отдела полиции и написал заявление. Оттуда его забрали медики», — вспоминает Барсуков.
Свердловский СК возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Силовики разыскивают нападавших.
