Хулиганы накинулись на ветерана СВО в Екатеринбурге

Инцидент произошел несколько месяцев назад
В Екатеринбурге неизвестные избили участника российской спецоперации на Украине. Инцидент произошел 12 июня возле торгового центра «Антей», рассказал URA.RU адвокат потерпевшего Сергей Барсуков.
«Сегодня следственный отдел СУ СК по Октябрьскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Следователи проводят мероприятия по установлению виновных лиц», — отметил Барсуков.
URA.RU обратилось в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме.
