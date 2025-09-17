17 сентября 2025

Жительница ХМАО лишилась двух миллионов рублей, желая заработать на криптовалюте

Жительница ХМАО попалась на уловку мошенников и потеряла два миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Югорчанка потеряла два миллиона рублей, попавшись на уловку мошенников
Югорчанка потеряла два миллиона рублей, попавшись на уловку мошенников Фото:

В Советском районе 38-летняя жительница лишилась двух миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.

«В июле женщина познакомилась в мессенджере с собеседницей, которая предложила ей способ заработка на криптовалюте. Позже её контакты передали так называемому трейдеру и руководителю компании. Мужчины убедили заявительницу установить на телефон два приложения и провели обучающую видеоконференцию, пообещав быструю прибыль», — рассказали в полиции.

Затем с югорчанкой связался «сотрудник банка», который помог оформить кредиты. Женщина открыла цифровой кошелёк на неизвестном сайте и перевела туда два миллиона рублей. Когда она попыталась вывести деньги, получила отказ и обнаружила, что средства ушли на чужой счет. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Советском районе 38-летняя жительница лишилась двух миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО. «В июле женщина познакомилась в мессенджере с собеседницей, которая предложила ей способ заработка на криптовалюте. Позже её контакты передали так называемому трейдеру и руководителю компании. Мужчины убедили заявительницу установить на телефон два приложения и провели обучающую видеоконференцию, пообещав быструю прибыль», — рассказали в полиции. Затем с югорчанкой связался «сотрудник банка», который помог оформить кредиты. Женщина открыла цифровой кошелёк на неизвестном сайте и перевела туда два миллиона рублей. Когда она попыталась вывести деньги, получила отказ и обнаружила, что средства ушли на чужой счет. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...