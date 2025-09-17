Жительница ХМАО лишилась двух миллионов рублей, желая заработать на криптовалюте

В Советском районе 38-летняя жительница лишилась двух миллионов рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД ХМАО.
«В июле женщина познакомилась в мессенджере с собеседницей, которая предложила ей способ заработка на криптовалюте. Позже её контакты передали так называемому трейдеру и руководителю компании. Мужчины убедили заявительницу установить на телефон два приложения и провели обучающую видеоконференцию, пообещав быструю прибыль», — рассказали в полиции.
Затем с югорчанкой связался «сотрудник банка», который помог оформить кредиты. Женщина открыла цифровой кошелёк на неизвестном сайте и перевела туда два миллиона рублей. Когда она попыталась вывести деньги, получила отказ и обнаружила, что средства ушли на чужой счет. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
