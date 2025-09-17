17 сентября 2025

В городе-спутнике Челябинска на месте долгостроя возведут высотный ЖК. Фото

В городе-спутнике Челябинска построят дом с названием ракетного комплекса
Общая площадь 11-этажного ЖК - 9 600 квадратных метров
Общая площадь 11-этажного ЖК - 9 600 квадратных метров Фото:

В Копейске Челябинской области около парка Победы на месте долгостроя появится 11-этажный жилой комплекс комфорт-класса. Возвести ЖК планируется к четвертому кварталу 2025 года, сообщается на сайте о недвижимости.

«Застройщик ООО КПД „Заказчик“ на проспекте Победы 48,б построит новый жилой комплекс комфорт-класса „Орешник“ в Копейске. Выдача ключей запланирована на 12 декабря 2025 года», — сообщается на сайте единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Общая жилая площадь в жилом комплексе достигнет 9 600 квадратных метров. В доме будет 225 квартир. Там будут как студии, так и 4-комнатные квартиры. На территории планируется благоустройство: детские и спортивные площадки. На придомовой территории будет 30 парковочных мест, вне придомовой территории — 132.

Жилой дом на проспекте Победы, 48б в Копейске с 2016 года возводила компания «Проект Парковый-1» из группы «Серебряный ключ». Фирму холдинга признали банкротом в ноябре 2019 года. В 2021-м дольщики первой очереди первого и второго этапов строительства получили возмещения. Построено было только четыре этажа — 14%. Панельный дом возле парка Победы планировался десятиэтажным на 100 квартир. В проекте дома также значились подземная парковка и магазины.

Жилой комплекс планируется построить к концу 2025 года
Жилой комплекс планируется построить к концу 2025 года
Фото:

