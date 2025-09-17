В элитном ЖК в Челябинске с высоты упал человек

Инцидент произошел в одном из домов в жилом комплексе в центре города
В Челябинске в ЖК «Манхэттен» мужчина упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте, сообщил URA.RU источник.
«Инцидент произошел в ЖК „Манхэттен“. Мужчина скончался», — сообщил URA.RU источник.
Трагедия произошла в доме на улице Героя России Яковлева около четырех утра. Обстоятельства инцидента выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!