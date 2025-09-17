17 сентября 2025

В элитном ЖК в Челябинске с высоты упал человек

Инцидент произошел в одном из домов в жилом комплексе в центре города
Инцидент произошел в одном из домов в жилом комплексе в центре города

В Челябинске в ЖК «Манхэттен» мужчина упал с высоты. От полученных травм он скончался на месте, сообщил URA.RU источник. 

«Инцидент произошел в ЖК „Манхэттен“. Мужчина скончался», — сообщил URA.RU источник. 

Трагедия произошла в доме на улице Героя России Яковлева около четырех утра. Обстоятельства инцидента выясняются.

