Росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки
В Тюмени 18 сентября прошло задержание у школы №92. На месте работали три экипажа Росгвардии. Как рассказали в ведомстве, сотрудники прибыли по сигналу тревожной кнопки.
«Поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с объекта образования. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны и задержали подозреваемых в нарушении общественного порядка», — рассказали в ведомстве.
Как сообщил источник URA.RU из числа сотрудников школы, кнопка была нажата из-за поведения двух родителей одного из учеников. Они пришли в школу в нетрезвом состоянии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!