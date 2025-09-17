17 сентября 2025

Сигнал тревоги: в Тюмени к школе экстренно прибыли сотрудники Росгвардии. Видео

В Тюмени у школы задержали двух пьяных родителей
© Служба новостей «URA.RU»
Росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки
Росгвардейцы прибыли по сигналу тревожной кнопки

В Тюмени 18 сентября прошло задержание у школы №92. На месте работали три экипажа Росгвардии. Как рассказали в ведомстве, сотрудники прибыли по сигналу тревожной кнопки.

«Поступил сигнал о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с объекта образования. На место оперативно прибыли экипажи вневедомственной охраны и задержали подозреваемых в нарушении общественного порядка», — рассказали в ведомстве.

Как сообщил источник URA.RU из числа сотрудников школы, кнопка была нажата из-за поведения двух родителей одного из учеников. Они пришли в школу в нетрезвом состоянии.

