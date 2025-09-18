Свердловский минэк готовят к реорганизации

Функции министерства могут распределить между тремя другими ведомствами
новость из сюжета
Отставки в свердловском правительстве при Паслере

Министерство экономики и территориального развития Свердловской области могут реорганизовать. Как рассказал URA.RU осведомленный источник, рассматривается вариант, при котором функции ведомства передадут трем другим министерствам.

«Речь о том, чтобы распределить функции минэка между министерствами промышленности, инвестиций и финансов. Но окончательное решение еще не принято», — рассказал собеседник. Как ранее сообщало агентство, именно по этой причине в отставку мог быть отправлен министр экономики Руслан Садыков.

Есть и другая версия его увольнения — высокий пост готовят под 31-летнего замминистра Дениса Гарбузова. В правительство он устроился в начале августа, как считается, по рекомендации Игната Петухова — экс-замгубернатора-министра экономики Оренбургской области, который плотно работал с губернатором Денисом Паслером, когда тот возглавлял Оренбуржье. Что известно про Руслана Садыкова, в материале URA.RU.

