Молодой соратник предложил Паслеру своего друга на высокую должность

Денис Гарбузов стал новым замминистра экономики Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Гарбузов уже начал работу в новом статусе
Денис Гарбузов уже начал работу в новом статусе Фото:

Новым заместителем министра экономики Свердловской области стал 31-летний Денис Гарбузов, попавший в правительство по рекомендации Игната Петухова — соратника врио губернатора Дениса Паслера по Оренбургу. О назначении URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Денис Гарбузов назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области — директором департамента управления проектами. Он приступил к исполнению обязанностей с 4 августа», — рассказали в департаменте.

Осведомленный источник URA.RU добавил, что Гарбузова взяли по рекомендации Игната Петухова  — экс-замгубернатора-министра экономики Оренбургской области, который плотно работал с Паслером, когда тот возглавлял Оренбуржье. Одно время обсуждалось, что Петухов и сам можете перейти на работу в свердловское правительство, но, как ранее писало URA.RU, амбициозному молодому чиновнику предложили высокооплачиваемую должность в крупной федеральной структуре.

«Он [Гарбузов] работал в „Алабуге“, его взяли по рекомендации Петухова [который сам работал заместителем гендиректора в Алабуге, — прим. URA.RU)», — рассказал собеседник. Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. Окончил УрФУ им. Б.Н. Ельцина, магистр по направлению подготовки «Менеджмент». С 2017 года работал на руководящих постах в структурах «Алабуги», в том числе на посту директора департамента экономики и анализа рынка и заместителя генерального директора по экономике и финансам. Гарбузов занял пост, который стал вакантным после ухода Семена Власова.

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Новым заместителем министра экономики Свердловской области стал 31-летний Денис Гарбузов, попавший в правительство по рекомендации Игната Петухова — соратника врио губернатора Дениса Паслера по Оренбургу. О назначении URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. «Денис Гарбузов назначен заместителем министра экономики и территориального развития Свердловской области — директором департамента управления проектами. Он приступил к исполнению обязанностей с 4 августа», — рассказали в департаменте. Осведомленный источник URA.RU добавил, что Гарбузова взяли по рекомендации Игната Петухова  — экс-замгубернатора-министра экономики Оренбургской области, который плотно работал с Паслером, когда тот возглавлял Оренбуржье. Одно время обсуждалось, что Петухов и сам можете перейти на работу в свердловское правительство, но, как ранее писало URA.RU, амбициозному молодому чиновнику предложили высокооплачиваемую должность в крупной федеральной структуре. «Он [Гарбузов] работал в „Алабуге“, его взяли по рекомендации Петухова [который сам работал заместителем гендиректора в Алабуге, — прим. URA.RU)», — рассказал собеседник. Денис Гарбузов родился в 1994 году в Екатеринбурге. Окончил УрФУ им. Б.Н. Ельцина, магистр по направлению подготовки «Менеджмент». С 2017 года работал на руководящих постах в структурах «Алабуги», в том числе на посту директора департамента экономики и анализа рынка и заместителя генерального директора по экономике и финансам. Гарбузов занял пост, который стал вакантным после ухода Семена Власова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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