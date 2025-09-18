Толпа школьников забила ногами сверстника в Каменске-Уральском. Видео

Избиение мальчика записали на видео
Избиение мальчика записали на видео

В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки избили сверстника на площадке за школой после уроков. По факту случившегося следователи завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе областного СУ СКР.

«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)», — пояснили там. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования инцидента.

Судя по видео с дракой, которое разлетелось по соцсетям, пострадавшего мальчика окружили толпой и начали избивать. Очевидцы не сразу стали вмешиваться, а некоторые даже усмехались.

