Следствие просит суд отпустить из СИЗО главреда Baza

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В суд отправили ходатайство о переводе Трифонова под домашний арест из СИЗО
В суд отправили ходатайство о переводе Трифонова под домашний арест из СИЗО Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Следствие просит отпустить из изолятора под домашний арест главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы редакции Татьяны Лукьяновой, задержанных на два месяца. Это следует из материалов суда.

«Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.», — говорится в данных Замоскворецкого районного суда Москвы, которые приводит РИА Новости. Адвокат Глеба Трифонова Алексей Михальчик воздержался от комментариев относительно возможного изменения меры пресечения своего подзащитного.

Обыски в редакции telegram-канала Baza и по месту жительства главреда прошли утром 22 июля 2025 года. В операции принимали участие сотрудники полиции и ОМОН. Глеб Трифонов был задержан и по решению суда помещен в СИЗО до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Позже под стражу была взята и Татьяна Лукьянова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следствие просит отпустить из изолятора под домашний арест главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы редакции Татьяны Лукьяновой, задержанных на два месяца. Это следует из материалов суда. «Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.», — говорится в данных Замоскворецкого районного суда Москвы, которые приводит РИА Новости. Адвокат Глеба Трифонова Алексей Михальчик воздержался от комментариев относительно возможного изменения меры пресечения своего подзащитного. Обыски в редакции telegram-канала Baza и по месту жительства главреда прошли утром 22 июля 2025 года. В операции принимали участие сотрудники полиции и ОМОН. Глеб Трифонов был задержан и по решению суда помещен в СИЗО до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Позже под стражу была взята и Татьяна Лукьянова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...