Следствие просит суд отпустить из СИЗО главреда Baza

Следствие просит отпустить из изолятора под домашний арест главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова и сотрудницы редакции Татьяны Лукьяновой, задержанных на два месяца. Это следует из материалов суда.
«Зарегистрированы материалы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Трифонову Г.А. и Лукьяновой Т.В.», — говорится в данных Замоскворецкого районного суда Москвы, которые приводит РИА Новости. Адвокат Глеба Трифонова Алексей Михальчик воздержался от комментариев относительно возможного изменения меры пресечения своего подзащитного.
Обыски в редакции telegram-канала Baza и по месту жительства главреда прошли утром 22 июля 2025 года. В операции принимали участие сотрудники полиции и ОМОН. Глеб Трифонов был задержан и по решению суда помещен в СИЗО до 20 сентября по делу о превышении полномочий сотрудниками полиции. Позже под стражу была взята и Татьяна Лукьянова.
