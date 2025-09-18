Россия эвакуировала своих граждан из сектора Газа на фоне эскалации конфликта

Около 50 граждан России и членов их семей были эвакуированы из сектора Газа в Иорданию. Об этом сообщила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.
«Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа», — заявила Зарипова для РИА Новостей. По данным представительства, меры по эвакуации были приняты на фоне массового перемещения мирного населения и угрозы безопасности иностранцев, находящихся в зоне конфликта.
Причиной срочной эвакуации стало резкое обострение ситуации в Газе после начала масштабной военной операции израильской армии против позиций движения ХАМАС. Военная операция Израиля в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения ХАМАС и с тех пор сопровождается интенсивными авиаударами и наземными наступлениями. На фоне обострения ситуации многие страны, включая Россию, проводят эвакуацию своих граждан.
