Россия эвакуировала своих граждан из сектора Газа на фоне эскалации конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Около 50 россиян были эвакуированы в Иорданию на фоне обострения конфликта
Около 50 россиян были эвакуированы в Иорданию на фоне обострения конфликта Фото:

Около 50 граждан России и членов их семей были эвакуированы из сектора Газа в Иорданию. Об этом сообщила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова.

«Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа», — заявила Зарипова для РИА Новостей. По данным представительства, меры по эвакуации были приняты на фоне массового перемещения мирного населения и угрозы безопасности иностранцев, находящихся в зоне конфликта.

Причиной срочной эвакуации стало резкое обострение ситуации в Газе после начала масштабной военной операции израильской армии против позиций движения ХАМАС. Военная операция Израиля в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения ХАМАС и с тех пор сопровождается интенсивными авиаударами и наземными наступлениями. На фоне обострения ситуации многие страны, включая Россию, проводят эвакуацию своих граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 50 граждан России и членов их семей были эвакуированы из сектора Газа в Иорданию. Об этом сообщила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова. «Семнадцатого сентября представительство в Рамалле оказало содействие в вывозе российских граждан и членов их семей из сектора Газа», — заявила Зарипова для РИА Новостей. По данным представительства, меры по эвакуации были приняты на фоне массового перемещения мирного населения и угрозы безопасности иностранцев, находящихся в зоне конфликта. Причиной срочной эвакуации стало резкое обострение ситуации в Газе после начала масштабной военной операции израильской армии против позиций движения ХАМАС. Военная операция Израиля в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения ХАМАС и с тех пор сопровождается интенсивными авиаударами и наземными наступлениями. На фоне обострения ситуации многие страны, включая Россию, проводят эвакуацию своих граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...