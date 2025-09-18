Пермские ученые объяснили популярность «бабушкиных» хобби среди зумеров

Среди пермской молодежи растет спрос на рукоделие, садоводство, выпечку и другие увлечения старшего поколения. Интерес к «бабушкиным» хобби возник из-за чрезмерного использования социальных сетей и другого контента в интернете. Об этом URA.RU рассказали ученые Пермского Политеха.
«Зуммеры, в отличие от более старших поколений, постоянно находятся в интенсивном потоке цифрового контента — бесконечные ленты соцсетей, уведомления, видео и посты. Вся эта информация виртуальна и лишена тактильности. Занятия же с осязаемыми объектами предоставляют необходимую сенсорную разгрузку. Возможность ощутить запах дерева, шерсти для вязания или ароматного варенья создает разнообразие восприятий и позволяет мозгу отдохнуть от виртуального шума», — сообщил доцент кафедры «Социология и политология» Пермского Политеха, кандидат социологических наук Константин Антипьев.
Ученый добавил, что рукоделие и другие увлечения предоставляют результат, который можно потрогать: связанная шапка, нарисованная картина и так далее. По его словам, достижение такой цели приносит человеку чувство завершенности и удовлетворения, которого не хватает сегодня.
Доцент кафедры «Социология и политология» Пермского Политеха, кандидат психологических наук Ольга Юрьева отметила, что интерес к традиционным увлечениям чаще всего прививают в семье. Также модный тренд тесно переплетается с ярко выраженной заботой о природе, свойственной зуммерам. «„Бабушкины“ хобби — продолжение истории такой защиты в бытовом формате, когда вместо цифровых развлечений молодежь выбирает экологичный способ досуга взаимодействуя с натуральными продуктами и материалами», — отметила ученая.
