Легендарный пермский сенатор Климов дал первый комментарий после отставки

Сенатор от Пермского края Андрей Климов пообщался с URA.RU после новости о том, что глава Прикамя Дмитрий Махонин назначил своим представителем в СФ первого вице-спикера ЗС Вячеслава Григорьева. Он лаконично заявил, что дальнейшие планы у него есть.
«Планы есть. И планы нормальные. Они связаны с моей профессиональной деятельность. Поверьте, мне есть чем заниматься», — заявил он.
На вопрос, останется ли он жить в Москве или вернется в Пермь, Климов ответил, что в Москве с 1999 года он работает «вахтовым методом». А вся его жизнь всегда была связана с Прикамьем. И прописан всегда был в Пермском крае. «Буду работать там, где это будет давать максимальный эффект», — заявил опытный политик Климов.
Ранее стало известно, что сразу после инаугурации Махонин подписал указ о назначении своим представителем в совфеде Вячеслава Григорьева. Андрей Климов был сенатором от региона с 2012 года.
