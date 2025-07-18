Бессменный депутат и сенатор: чем известен Андрей Климов, которому прочат уход из СФ

Пермскому сенатору Климову прочат отставку из СФ

18 июля 2025 в 16:31 Размер текста - 17 +

Андрей Климов начал заниматься политикой почти 35 лет назад Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Сенатор Андрей Климов — один из самых известных политиков Прикамья. Он родился в Молотове (такое название Пермь носила в то время) 9 ноября 1954 года. Учился в школе №77, окончил экономический факультет ПГНИУ. Позже он два года работал инженером-экономистом Пермского областного управления сельского строительства, а в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Депутат от Коми-округа Климов занимался объхединением Коми-округа и Пермской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Климов начал политическую карьеру еще в начале 90-х годов. До 1993 года Климов был в Совете народных депутатов Пермской области. Потом избрался депутатом заксобрания первого и второго созыва, где возглавлял комитет по региональной политике. В 1999 году Климов стал депутатом госдумы от Коми-округа. Он, кстати, принимал активно участие в объединении округа п Пермской области. В федеральном парламенте на позиции председателя специального подкомитета Климов занимался социально-экономическим развитием регионов и межрегиональными связями. В 2002 году Андрей Аркадьевич занял пост замруководителя депутатской группы «Регионы России». В госдуме Климов был три созыва — с 1999 по 2012 год. Именно тогда он стал заниматься международными отношениями: в 2004 году Климова избрали руководителем парламентской группы по связям со странами БЕНИЛЮКС, а через год — зампредом комитета по международным делам. С 2011 года Климов возглавлял постоянную российскую парламентскую делегацию при Европарламенте, а в марте 2012 он стал первым заместителем председателя комитета вместо Константина Косачева. Именно Косачев, сейчас зампред в СФ, считается «патроном» Климова: их связывают давние крепкие отношения. Незаменимый сенатор Климов часто приезжает на заседания заксобрания Пермского края и участвует в мероприятиях к регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сенатором Климов стал во время губернаторства Виктора Басаргина. Летом 2012 года он неожиданно поменял назначенного зимой Олегом Чиркуновым Александра Починка на Климова. Починок говорил потом, что узнал о своей отставке из СМИ. А Басаргин объяснял решение тем, что сенатором должен быть выходец из региона. В СФ Климов занимал аналогичные посты, что в госдуме: был зампредом в комитете по международным делам, руководил постоянной делегацией Совета Федерации в Европарламенте. Был соавтором скандального законопроекта о регулировании просветительской деятельности, по которому для этой работы нужно было получать специальную лицензию. Против выступало научное сообщество, в том числе, РАН. Считается, что назначение Климова сенатором и в 2012 году, и в остальные годы было связано с рекомендациями из Москвы. По этой же причине Климов сохранил пост сенатора во время губернаторства Максима Решетникова и Дмитрия Махонина. Он нужен стране на этом посту. Помимо Косачева, считается, что за Климовым стоит МИД РФ. За время работы в рамках международной повестки он выстроил там тесные связи и нужен министерству. Открытый вопрос Вопрос об отставке Климова появился в повестке весной Фото: Владимир Андреев © URA.RU Претензии в адрес Климова родились после не очень удачно проведенных дней Пермского края в СФ в начале апреля. Тогда председатель верхней палаты Валентина Матвиенко нелицеприятно высказалась о спортивной форме пермских чиновников и отругала за состояние больницы в Соликамске. Региональные власти после такого сделали вывод, что Климов недостаточно качественно подготовил мероприятие. При этом, считается, что сама Матвиенко настроена против пермского сенатора и хотела бы поменять его. Климов после этого пытался реабилитироваться, организовав в Перми большие международные слушания с участием главы МИД Сергея Лаврова. Но вопрос по его замене уже был поставлен и до сих пор обсуждается. Источники URA.RU говорят, что с вероятностью в 90% Климов не останется сенатором осенью 2025 года. Но кто именно его заменит, пока до конца неизвестно. Решение традиционно принимается на Старой площади. «На следующей неделе ясность появится», — считают инсайдеры. Андрей Климов заявил URA.RU, что ситуацию не комментирует. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сенатор Андрей Климов — один из самых известных политиков Прикамья. Он родился в Молотове (такое название Пермь носила в то время) 9 ноября 1954 года. Учился в школе №77, окончил экономический факультет ПГНИУ. Позже он два года работал инженером-экономистом Пермского областного управления сельского строительства, а в 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. Депутат от Коми-округа Климов начал политическую карьеру еще в начале 90-х годов. До 1993 года Климов был в Совете народных депутатов Пермской области. Потом избрался депутатом заксобрания первого и второго созыва, где возглавлял комитет по региональной политике. В 1999 году Климов стал депутатом госдумы от Коми-округа. Он, кстати, принимал активно участие в объединении округа п Пермской области. В федеральном парламенте на позиции председателя специального подкомитета Климов занимался социально-экономическим развитием регионов и межрегиональными связями. В 2002 году Андрей Аркадьевич занял пост замруководителя депутатской группы «Регионы России». В госдуме Климов был три созыва — с 1999 по 2012 год. Именно тогда он стал заниматься международными отношениями: в 2004 году Климова избрали руководителем парламентской группы по связям со странами БЕНИЛЮКС, а через год — зампредом комитета по международным делам. С 2011 года Климов возглавлял постоянную российскую парламентскую делегацию при Европарламенте, а в марте 2012 он стал первым заместителем председателя комитета вместо Константина Косачева. Именно Косачев, сейчас зампред в СФ, считается «патроном» Климова: их связывают давние крепкие отношения. Незаменимый сенатор Сенатором Климов стал во время губернаторства Виктора Басаргина. Летом 2012 года он неожиданно поменял назначенного зимой Олегом Чиркуновым Александра Починка на Климова. Починок говорил потом, что узнал о своей отставке из СМИ. А Басаргин объяснял решение тем, что сенатором должен быть выходец из региона. В СФ Климов занимал аналогичные посты, что в госдуме: был зампредом в комитете по международным делам, руководил постоянной делегацией Совета Федерации в Европарламенте. Был соавтором скандального законопроекта о регулировании просветительской деятельности, по которому для этой работы нужно было получать специальную лицензию. Против выступало научное сообщество, в том числе, РАН. Считается, что назначение Климова сенатором и в 2012 году, и в остальные годы было связано с рекомендациями из Москвы. По этой же причине Климов сохранил пост сенатора во время губернаторства Максима Решетникова и Дмитрия Махонина. Он нужен стране на этом посту. Помимо Косачева, считается, что за Климовым стоит МИД РФ. За время работы в рамках международной повестки он выстроил там тесные связи и нужен министерству. Открытый вопрос Претензии в адрес Климова родились после не очень удачно проведенных дней Пермского края в СФ в начале апреля. Тогда председатель верхней палаты Валентина Матвиенко нелицеприятно высказалась о спортивной форме пермских чиновников и отругала за состояние больницы в Соликамске. Региональные власти после такого сделали вывод, что Климов недостаточно качественно подготовил мероприятие. При этом, считается, что сама Матвиенко настроена против пермского сенатора и хотела бы поменять его. Климов после этого пытался реабилитироваться, организовав в Перми большие международные слушания с участием главы МИД Сергея Лаврова. Но вопрос по его замене уже был поставлен и до сих пор обсуждается.