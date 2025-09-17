Арбенина взвинтила цены на билеты до 15 тысяч на концерт в ХМАО

Самые дорогие билеты на концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Ханты-Мансийске продают по 15 тысяч рублей. Рок-звезды выступят в столице ХМАО в ноябре. Информация об этом размещена на сайте по продаже билетов.
«Большой тур Дианы Арбениной. На концертах прозвучат хиты нескольких поколений — „Катастрофически“, „Разбуди меня“, „Рубеж“. А также песни с альбома Bloody Mary, который вышел весной этого года», — говорится в афише.
Стоимость билетов на концерт Арбениной в Ханты-Мансийске варьируется от 4 000 до 15 000 рублей. Самые дорогие места — в партнере у сцены. При этом максимальная цена за билеты в других городах в рамках тура доходят до 9 000 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало об артистах, которых больше всего ждут в ХМАО осенью. Билеты на концерты звезд — уже почти на вес золота. Среди любимчиков югорчан — Сергей Лазарев, Игорь Николаев и группа «Любэ».
