Челябинская область вошла в топ-5 в стране по онлайн-голосованию

Дистанционно проголосовать можно с телефона или планшета
Дистанционно проголосовать можно с телефона или планшета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Челябинская область вошла в пятерку лучших по числе голосовавших на платформе дистанционного электронного голосования. Об этом сообщили в облизбиркоме.

«Минцифры России назвало российские регионы-лидеры по числу проголосовавших на платформе ДЭГ на выборах, состоявшихся. Челябинская область оказалась на пятом месте. Всего в ДЭГ приняли участие 24 региона», — сообщат telegram-канал избиркома.

В избиркоме отметили высокий уровень активности избирателей региона. 88% подавших заявки избирателей получили бюллетени и проголосовали на выборах депутатов ЗСО и органов местного самоуправления.

Наибольшая явка в ДЭГ (91%) была зафиксирована в трех округах. Это округ № 1 «Верхний Уфалей, Снежинск, Нязепетровский и Каслинский округа), округ № 26 (Ленинский и Правобережный районы Магнитогорска) и округ № 28 (Орджоникидзевский район Магнитогорска).

Выборы проходили с 12 по 14 сентября. В их ходе определились обладатели 60 мандатов заксобрания региона и 720 мест в муниципальных собраниях депутатов.

