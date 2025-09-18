«Скучала в роскоши»: Кравец объяснила, зачем Диброва устроила клуб рублевских жен

Пока еще супруга телеведущего Дмитрия Диброва организовала на Рублевке женский клуб. Полина открыла его восемь лет назад, и с тех пор он только набирает популярность. Оскандалившаяся многодетная мать сообщила, что членство в клубе стоит 150 тысяч рублей в год, в настоящий момент в нем 250 человек.
Таким образом только на клубе Диброва имеет 37,5 млн рублей в год. Светская дива и жительница Рублевки Алена Кравец в беседе с URA.RU рассказала, что это за клуб и почему подобные организации пользуются успехом у женщин. Полина в этом плане Америку не открыла.
«Такие клубы рублевских жен появляются у нас часто и пользуются спросом. Как правило, жители Рублевки ведут закрытую жизнь, не ходят друг к другу в гости на чай. И эти клубы — возможность для женщин примерно одного уровня достатка завести себе подруг.
Там обсуждают вопросы отношений, психологи, сексуальной жизни, здоровья, приглашаются эксперты в разных областях, бывают совместные выезды и путешествия. Участницы таких клубов готов платить от 100 до 200 тысяч в год за возможность иметь круг подруг. Плюс их встречи разнообразят жизнь скучающих в роскоши рублевских жительниц», — пояснила Алена.
Полина Диброва оказалась в центре внимания после информации о том, что она изменила мужу и закрутила роман с бизнесменом Романом Товстиком.
Дмитрий Дибров скандальное расставание с женой, которую он по сути «вырастил под себя», не комментирует. Поговаривают, что у пары заключен договор на этот счет. С каким капиталом после развода останется Полина — она не уточнила.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.