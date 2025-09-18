Пермский зоопарк закроется из-за отключения воды

В Индустриальном районе города проведут масштабные работы по отключению водоснабжения
Пермский зоопарк 20 сентября не будет работать. Причина — проведение масштабных работ по отключению водоснабжения в Индустриальном районе города.
«Там необходимо подключить новый водовод после ремонта. Приносим извинения за временные неудобства!», — написала администрация зверинца в telegram-канале.
Временное прекращение подачи воды затронет улицы Декабристов, Рязанскую, Геологов, Власова, Дивьинскую, 1-ю Андроновскую, Свиязева и Карпинского. Ожидается, что водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 субботы до 12:00 воскресенья.
