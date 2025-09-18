Пермский зоопарк закроется из-за отключения воды

Зоопарк в Перми будет закрыт 20 сентября из-за отключения воды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Индустриальном районе города проведут масштабные работы по отключению водоснабжения
В Индустриальном районе города проведут масштабные работы по отключению водоснабжения Фото:

Пермский зоопарк 20 сентября не будет работать. Причина — проведение масштабных работ по отключению водоснабжения в Индустриальном районе города.

«Там необходимо подключить новый водовод после ремонта. Приносим извинения за временные неудобства!», — написала администрация зверинца в telegram-канале. 

Временное прекращение подачи воды затронет улицы Декабристов, Рязанскую, Геологов, Власова, Дивьинскую, 1-ю Андроновскую, Свиязева и Карпинского. Ожидается, что водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 субботы до 12:00 воскресенья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский зоопарк 20 сентября не будет работать. Причина — проведение масштабных работ по отключению водоснабжения в Индустриальном районе города. «Там необходимо подключить новый водовод после ремонта. Приносим извинения за временные неудобства!», — написала администрация зверинца в telegram-канале.  Временное прекращение подачи воды затронет улицы Декабристов, Рязанскую, Геологов, Власова, Дивьинскую, 1-ю Андроновскую, Свиязева и Карпинского. Ожидается, что водоснабжение будет отсутствовать с 10:00 субботы до 12:00 воскресенья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...