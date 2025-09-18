Свердловчане ведрами собирают самую полезную ягоду в мире. Фото

На свердловских болотах созрела клюква
Нынешние лето и осень на Урале богаты на урожай
Нынешние лето и осень на Урале богаты на урожай

Свердловчане начали собирать на болотах клюкву — ягоду, которую считают кладезем витаминов и называют самой полезной в мире. Фотографиями с полными ведрами уральцы хвастаются в соцсетях. 

«Поехала на разведку. Конечно же, взяла сапоги-чулки, ведро и термос с чаем. Открыла сезон клюквы», — написала одна из участниц группы «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» во «ВКонтакте». Она добавила, что урожай собирала на Серовском тракте, и поделилась фото. На них красуются два ведра, полные спелой сочной клюквы. 

Самой полезной ягодой клюкву называют за то, что она содержит массу витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Знатоки уверяют, что она способствует улучшению здоровья сердца и сосудов, а также предупреждает развитие инфекционных заболеваний благодаря рекордному количеству витамина С. 

