Свердловчане начали собирать на болотах клюкву — ягоду, которую считают кладезем витаминов и называют самой полезной в мире. Фотографиями с полными ведрами уральцы хвастаются в соцсетях.
«Поехала на разведку. Конечно же, взяла сапоги-чулки, ведро и термос с чаем. Открыла сезон клюквы», — написала одна из участниц группы «» во «ВКонтакте». Она добавила, что урожай собирала на Серовском тракте, и поделилась фото. На них красуются два ведра, полные спелой сочной клюквы.
Самой полезной ягодой клюкву называют за то, что она содержит массу витаминов, микроэлементов и антиоксидантов. Знатоки уверяют, что она способствует улучшению здоровья сердца и сосудов, а также предупреждает развитие инфекционных заболеваний благодаря рекордному количеству витамина С.
