Челябинский губернатор Текслер рассказал о новых спортивных объектах региона

В Челябинской области построили новые спортивные объекты
В регионе появился центр скалолазания и другие новые площадки (архивное фото)
В регионе появился центр скалолазания и другие новые площадки (архивное фото)

В Челябинской области за последнее время построили сразу несколько новых спортивных объектов. О Центре скалолазания в Миассе, а также физкультурно-оздоровительных залах в Троицке, Еткуле и селе Кизильском рассказал глава региона Алексей Текслер.

«Особое внимание уделяем строительству новых спортивных объектов. Делаем это для развития спорта высоких достижений, а также массового и детского спорта», — подчеркнул Текслер в своем telegram-канале.

В городе Миасс на проспекте Макеева завершено строительство современного Центра скалолазания. Там уже готовы специализированные залы для занятий скалолазанием на высоту, боулдерингом, а также игровой спортивный зал. Для удобства посетителей предусмотрены современные раздевалки с душевыми, медицинский блок и вся необходимая инфраструктура для комфортных тренировок.

В Троицке введен в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс с многофункциональным залом для игровых видов спорта, рассчитанным на 500 зрителей. Также оборудован зал для учебно-тренировочных занятий различными видами спортивной борьбы.

В селе Кизильское построен двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, включающий универсальный спортивный зал, тренажерное оборудование и трибуны для болельщиков. В поселке Еткуль создан физкультурно-оздоровительный комплекс с залом для игровых видов спорта, тренажерами, раздевалками с душевыми, медицинским кабинетом и помещением для тренеров. Глава региона подчеркнул, что открытие новых спортобъектов является частью программы развития массового спорта в регионе.

