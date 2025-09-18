Путин предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты

Участников спецоперации необходимо продвигать на руководящие должности в различных сферах. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.
«Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты», — заявил Путин. Выступление президента транслируется в официальном telegram-канале Кремля.
Путин выразил уверенность в том, что участники СВО смогут внести значительный положительный вклад в работу политических партий и органов власти. Глава государства заявил, что выдвижение участников спецоперации на руководящие посты будет означать смену, которую они планируют осуществить.
