Путин предложил выдвигать участников СВО на руководящие посты

Путин выразил уверенность в политических способностях участников СВО
Путин выразил уверенность в политических способностях участников СВО

Участников спецоперации необходимо продвигать на руководящие должности в различных сферах. С таким призывом выступил президент РФ Владимир Путин.

«Участников СВО нужно выдвигать на руководящие посты», — заявил Путин. Выступление президента транслируется в официальном telegram-канале Кремля.

Путин выразил уверенность в том, что участники СВО смогут внести значительный положительный вклад в работу политических партий и органов власти. Глава государства заявил, что выдвижение участников спецоперации на руководящие посты будет означать смену, которую они планируют осуществить.

