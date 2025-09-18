Пермский губернатор Махонин определился с новым главой Нытвы

Александр Попов будет временно исполнять полномочия главы округа
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о назначении врио главы Нытвенского округа. Как и сообщало ранее URA.RU, им стал Александр Попов.
«Назначить с 18 сентября 2025 года Попова Александра Александровича временно исполняющим полномочия главы муниципального округа — главы администрации Нытвенского муниципального округа», — говорится в указе. Исполнять полномочия мэра Попов будет до избрания нового главы округа.
Прежний руководитель администрации Нытвы Ринат Хаертдинов ушел с поста 20 августа. Источники агентства еще в начале июля пророчили отставку Хаертдинову и назначение Попову.
