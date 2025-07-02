В Пермском крае мэр, из-за которого жители вышли митинговать, уходит в отставку

Глава Нытвенского округа Пермского края Ринат Хаертдинов досрочно покинет свой пост. По информации источника URA.RU в краевой политтусовке, чиновник ушел в отпуск, из которого уже не вернется на прежнюю должность.
«Хаердтинов на две недели ушел в отпуск и, вероятно, из него уже на прежнюю должность не вернется», — пояснил собеседник агентства. По словам источника, временно руководить округом будет зам Хаертдинова, начальник управления земельно-имущественных отношений и градостроительства администрации Нытвы Александр Попов. Получить оперативный комментарий главы округа URA.RU не удалось, он попросил перезвонить, сославшись на занятость. В администрации губернатора Пермского края информацию об уходе чиновника оставили без комментариев.
Работа Хаертдинова еще с 2024 года вызывала вопросы у краевых властей и местных элит, но, по информации источников агентства, ему дали шанс исправить недочеты. Кулуарные разговоры об отставке Хаертдинова вновь возобновились в июне. Одной из возможных причин инсайдеры агентства называют недовольство краем к качеству благоустройства содержания объектов в территории. Также обеспокоенность руководства региона вызвала ситуация в крупном поселке Уральский, где недовольные работой Хаертдинова жители вышли на митинг с требованием отправить его в отставку.
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