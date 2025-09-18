Правительство Пермского края уходит в отставку

Правительство продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о сложении полномочий действующего правительства региона. Процедура прошла в день инаугурации Махонина, который вступил в должность губернатора на второй срок.

«Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о сложении полномочий действующего правительства. Процедура обязательна и предусмотрена законодательством. Она проводится в день вступления в должность главы региона», — пишет краевая газета «Звезда» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

После сложения полномочий правительство продолжает исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Оно должно произойти не позднее чем через три месяца после инаугурации. Официальная церемония вступления Дмитрия Махонина в должность губернатора прошла сегодня.

