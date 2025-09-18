Что носить осенью 2025: главные тренды и модные образы сезона

Стилист Купцова: этой осенью в моде яркие перчатки и замшевые сумки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В тренде сейчас практичные силуэты, мягкие ткани, насыщенные природные цвета
В тренде сейчас практичные силуэты, мягкие ткани, насыщенные природные цвета Фото:

Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова.

Что носить осенью 2025: основные тренды

Осень 2025 диктует практичность и комфорт. Важнее не новые вещи, а то, как их носить и сочетать. В моду входят завернутые силуэты, многослойность, фактурные ткани и яркие акценты в аксессуарах.

Стилист Люся Купцова отмечает: «Осенние тренды всегда связаны с сезонностью. Поэтому мы видим твид, трикотаж, перчатки, офисный стиль и драпировки. Это не радикальные перемены, а новые подачи и комбинации».

Возврат к работе и учебе, холодная погода и городской ритм формируют стабильный набор трендов: теплые ткани, удобные силуэты и акцентные аксессуары. Именно поэтому в моде остаются трикотаж, твид, офисная эстетика и замотанный силуэт — то, что делает образ одновременно теплым и современным.

Модные цвета осени 2025: как сочетать бордовый, оливковый и синий

В палитре сезона 2025 — только глубокие и благородные оттенки. Стилист подчеркивает: «Это бордовый, оливковый, ткмно-синий, голубой, серый, коричневый».

Эти тона легко вплетаются и в офисные, и в повседневные комплекты. Бордовый добавляет энергии и солидности, оливковый делает образ спокойным и естественным, темно-синий придает строгости и интеллигентности, а голубой освежает тяжелые ткани. Серый и коричневый работают как база, на которой «зажигаются» яркие акценты.

Сочетания одежды осенью 2025

  • Бордовый + серый/черный — выигрышный вариант для офисного гардероба.
  • Оливковый + беж/бордовый — одно из самых актуальных сочетаний осени 2025.
  • Темно-синий + серый/коричневый — строгий и стильный вариант для деловых образов.
  • Голубой + твид/драп — мягкость и свежесть в осеннем луке.
  • Серый и коричневый — база, которая выдержит любые акценты.

Такой набор оттенков делает гардероб универсальным: можно строить строгие «офисные» комбинации, уютные повседневные образы и даже вечерние комплекты, не выходя за рамки модных правил сезона.

Бордовый, оливковый, темно-синий, голубой, серый и коричневый в базе и аксессуарах
Бордовый, оливковый, темно-синий, голубой, серый и коричневый в базе и аксессуарах
Фото:

Что в тренде осенью 2025

Завернутый силуэт: шарф, платок и свитер поверх тренча

Главный прием сезона — не вещь, а способ ношения: драпировки и наслоение вокруг верхней одежды. «Это способ носить вещи по-новому: поверх тренча — шарф, платок, палантин; сверху можно завязать свитер. Большой платок заправляют в ремень и фиксируют поясом», — поясняет Купцова.

Почему это работает именно осенью 2025: холодно, хочется выглядеть красиво и «замотаться», а драпировки дают и тепло, и фактуру без лишних затрат. Такой модный силуэт собирает образ вокруг тренча и связывает аксессуары.

Драпировка шарфа и свитер поверх тренча собирают актуальный осенний образ
Драпировка шарфа и свитер поверх тренча собирают актуальный осенний образ
Фото:

Модные аксессуары осени 2025

Осенью верхняя одежда чаще монохромная и приглушенная, поэтому акценты переходят в аксессуары — быстрый способ добавить цвета. «Перчатки осенью — и тепло, и стиль. Хочется яркости, поэтому в ход идут цветные перчатки, яркая обувь и яркие сумки», — поясняет специалист.

По доступности оттенков Купцова уточняет: синие перчатки, обувь и сумки найти сложнее, поэтому реалистично выбирать бордовые, оттенки красного и коричневого — они чаще встречаются и легко собирают образ.

Яркие перчатки и сумки освежают монохромный верх и добавляют акцент
Яркие перчатки и сумки освежают монохромный верх и добавляют акцент
Фото:

Жакеты без лацканов: минимализм с оговорками

Фасон заметен давно, но этой осенью стал популярнее. При этом он не универсален и требует аккуратной стилизации. «Это скорее фасон, а не новинка. Подходит не всем: легко уйти в ретро. Жакет без лацкана часто выглядит менее дорого и практично, хуже комбинируется — это скорее вещь на выход. Подбирать аккуратно», — указывает собеседница.

Лучше всего такой пиджак работает в минималистичных комплектах, дружит с твидом и с офисной эстетикой, где ценится чистая прямая линия. Важно примерять конкретную модель.

Жакеты без лацканов (или без отложного воротника) остаются в тренде и являются модным элементом гардероба
Жакеты без лацканов (или без отложного воротника) остаются в тренде и являются модным элементом гардероба
Фото:

Трикотаж и твид: база осени (кардиганы, поло, костюмы, жилеты)

Осенняя база строится на тепле и тактильности. В трикотаже — поло на пуговицах и на молнии, кардиганы, вязанные костюмы, жилеты. В твиде — юбки, пиджаки, костюмы, жилеты, твидовые шапки и даже оторочки на перчатках. Это повторяется практически каждую осень — и эта осень не исключение.

«В твидовом костюме может работать и тренд на жакет без лацкана. Добавьте особенную клетку — и в одном образе три тренда», — говорит Купцова. Ключ к современному виду — комбинировать тренды в одной вещи или комплекте: фактура твида, фасон без лацкана и рисунок клетки дают выразительный, но собранный образ.

Кардиганы, поло и твидовые костюмы дают тепло и фактуру в капсуле
Кардиганы, поло и твидовые костюмы дают тепло и фактуру в капсуле
Фото:

Office core: офисный стиль как сезонная тенденция

Возврат к работе и учебе осенью логично поднимает офисный дресс-код: юбки-карандаши, рубашки, блузки на пуговицах, галстуки, пиджаки, джинсы. Возможны варианты с лацканом и без. В палитре — синий, белый, темно-синий, черный, серый.

«Office core осенью ожидаем: это не „придуманная заново мода“, а сезонный запрос», — добавляет стилист. Офисная эстетика легко соединяется с твидом, трикотажем и аккуратными жакетами без лацканов — получается функциональная база на каждый день.

Юбка-карандаш, рубашка и галстук: офисный стиль как сезонная норма
Юбка-карандаш, рубашка и галстук: офисный стиль как сезонная норма
Фото:

Клетка осенью 2025: от крупной до мелкой

Принт клетки варьируется по масштабу и палитре: зелено-желто-коричневые сочетания, черно-бело-серые варианты и любые другие комбинации работают на пиджаках, юбках, костюмах и аксессуарах. «Клетка бывает любой — по цвету, фактуре и размеру», — подчеркивает собеседница. Особенно гармонична клетка в твиде и в офисных образах: она дает структуру и ритм, не перегружая лук.

Клетка не теряет своей актуальности и становится все более востребованной
Клетка не теряет своей актуальности и становится все более востребованной
Фото:

Мягкие фактуры сезона: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер (без пайеток)

Осенью хочется уюта и тактильности, поэтому вытесняются блестящие поверхности и появляется «теплая» фактура. «Видим мягкие фактуры: твид, драп пальто, мягкую пушистую фланель, бархат, пух, махер. Пайетки — не про осень: их время — зима и лето», — отмечает Купцова. Такая текстура визуально «утепляет» образ и помогает строить многослойность без лишнего блеска.

«Драп» (шерстяная ткань) — это отличное решение для пальто на осень
«Драп» (шерстяная ткань) — это отличное решение для пальто на осень
Фото:

Модные платья и юбки осенью 2025

Длина миди — самый удобный и применимый для города вариант, особенно в трикотажных платьях. Мини осенью холодно и не всегда уместно, макси в слякоть (в том числе московскую) неудобно.

«Тренд на миди идет несколько лет. Миди — универсально; макси тяжелее носить по нашей погоде, мини осенью любим меньше», — поясняет она. Эти решения обоснованы и сезонностью, и экономикой: покупка миди окупается носибельностью.

Миди универсальна в городе: мини холодно, макси неудобно в слякоть
Миди универсальна в городе: мини холодно, макси неудобно в слякоть
Фото:

Замша в аксессуарах: сумки и обувь

Тренд на замшу — про фактуру и про аксессуары. На витринах — замшевая обувь и крупные замшевые сумки, которые держат форму.

«Сейчас очень популярна большая замшевая сумка жесткой формы — как саквояж. На маркетплейсах часто пишут: „замшевая сумка в стиле The Row“. Это хит сезона. Сейчас — точно тренд; в следующем — возможно, нет. Но как инвестиция — вещь хорошая», — подчеркивает Купцова. Замша поддерживает общую мягкость сезона и хорошо сочетается с твидом, трикотажем и клеткой.

Замшевая сумка “как саквояж” и обувь — главный акцент сезона (в левом углу на фото)
Замшевая сумка “как саквояж” и обувь — главный акцент сезона (в левом углу на фото)
Фото:

Как одеться осенью 2025 без ошибок: памятка от стилиста

  • Стройте образ на завернутом силуэте: шарф, платок или палантин поверх тренча; свитер поверх; платок заправлен в ремень и подтянут поясом.
  • Добавляйте цвет через аксессуары: цветные перчатки, яркая обувь и сумки; синие найти сложнее, стабильнее брать бордовый, красный, коричневый.
  • Жакет без лацканов берите осознанно: это фасон «на выход», легко уводит в ретро; лучше с твидом и в минималистичных линиях.
  • База сезона — трикотаж и твид: кардиганы, поло (пуговицы или молния), вязанные костюмы, жилеты; твидовые юбки, пиджаки, костюмы, шапки, оторочки.
  • Принт сезона — клетка любой величины и палитры; хорошо работает в твиде и офисном стиле.
  • Фактуры — мягкие: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер; пайетки оставьте на зиму и лето.
  • Длина — миди: универсально и практично; мини холодно, макси неудобно в слякоть.
  • Замша в аксессуарах: большая замшевая сумка «как саквояж» и замшевая обувь — актуальный акцент.

Осенние образы 2025: как собрать стильный гардероб

Чтобы выглядеть модно и практично, достаточно собрать несколько универсальных сочетаний.

  • Офисный образ: юбка-карандаш, твидовый жакет без лацканов, бордовые перчатки и строгая сумка.
  • Повседневный образ: трикотажное платье миди + твидовый пиджак в клетку + замшевая обувь.
  • Прогулочный образ: тренч с завернутым силуэтом (шарф или палантин поверх), удобные ботинки и яркая сумка.
  • Вечерний образ: платье миди в темно-синем цвете, акцентные аксессуары и мягкое пальто из драповой ткани.
Осенние образы 2025 легко комбинировать: добавив клетку, яркие перчатки или замшевую сумку
Осенние образы 2025 легко комбинировать: добавив клетку, яркие перчатки или замшевую сумку
Фото:

Вопросы и ответы о моде осени 2025

Что носить осенью 2025 женщине? Главный акцент — на комфорт и многослойность. В тренде завернутый силуэт, трикотаж, твид, миди-длина и мягкие фактуры.

Какие платья в моде осенью 2025? Актуальны платья из трикотажа и твида длиной миди. Мини холодно, а макси неудобно — поэтому миди остается универсальным выбором.

Какие цвета актуальны осенью 2025? Бордовый, оливковый, темно-синий, голубой, серый и коричневый. Они легко комбинируются с базой и создают стильные акценты.

Какие аксессуары модные этой осенью? Цветные перчатки, яркие сумки и обувь, а также замшевые сумки жесткой формы — главный тренд сезона.

Что в тренде осенью 2025 для офиса? Стиль office core: юбки-карандаши, блузки, пиджаки (с лацканом или без ), галстуки, строгая палитра — синий, серый, черный.

Как сочетать твид и трикотаж? Лучше всего через многослойность: твидовый жакет поверх трикотажного платья или жилета. Можно добавить клетку и аксессуары для выразительности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова. Что носить осенью 2025: основные тренды Осень 2025 диктует практичность и комфорт. Важнее не новые вещи, а то, как их носить и сочетать. В моду входят завернутые силуэты, многослойность, фактурные ткани и яркие акценты в аксессуарах. Стилист Люся Купцова отмечает: «Осенние тренды всегда связаны с сезонностью. Поэтому мы видим твид, трикотаж, перчатки, офисный стиль и драпировки. Это не радикальные перемены, а новые подачи и комбинации». Возврат к работе и учебе, холодная погода и городской ритм формируют стабильный набор трендов: теплые ткани, удобные силуэты и акцентные аксессуары. Именно поэтому в моде остаются трикотаж, твид, офисная эстетика и замотанный силуэт — то, что делает образ одновременно теплым и современным. Модные цвета осени 2025: как сочетать бордовый, оливковый и синий В палитре сезона 2025 — только глубокие и благородные оттенки. Стилист подчеркивает: «Это бордовый, оливковый, ткмно-синий, голубой, серый, коричневый». Эти тона легко вплетаются и в офисные, и в повседневные комплекты. Бордовый добавляет энергии и солидности, оливковый делает образ спокойным и естественным, темно-синий придает строгости и интеллигентности, а голубой освежает тяжелые ткани. Серый и коричневый работают как база, на которой «зажигаются» яркие акценты. Сочетания одежды осенью 2025 Такой набор оттенков делает гардероб универсальным: можно строить строгие «офисные» комбинации, уютные повседневные образы и даже вечерние комплекты, не выходя за рамки модных правил сезона. Что в тренде осенью 2025 Завернутый силуэт: шарф, платок и свитер поверх тренча Главный прием сезона — не вещь, а способ ношения: драпировки и наслоение вокруг верхней одежды. «Это способ носить вещи по-новому: поверх тренча — шарф, платок, палантин; сверху можно завязать свитер. Большой платок заправляют в ремень и фиксируют поясом», — поясняет Купцова. Почему это работает именно осенью 2025: холодно, хочется выглядеть красиво и «замотаться», а драпировки дают и тепло, и фактуру без лишних затрат. Такой модный силуэт собирает образ вокруг тренча и связывает аксессуары. Модные аксессуары осени 2025 Осенью верхняя одежда чаще монохромная и приглушенная, поэтому акценты переходят в аксессуары — быстрый способ добавить цвета. «Перчатки осенью — и тепло, и стиль. Хочется яркости, поэтому в ход идут цветные перчатки, яркая обувь и яркие сумки», — поясняет специалист. По доступности оттенков Купцова уточняет: синие перчатки, обувь и сумки найти сложнее, поэтому реалистично выбирать бордовые, оттенки красного и коричневого — они чаще встречаются и легко собирают образ. Жакеты без лацканов: минимализм с оговорками Фасон заметен давно, но этой осенью стал популярнее. При этом он не универсален и требует аккуратной стилизации. «Это скорее фасон, а не новинка. Подходит не всем: легко уйти в ретро. Жакет без лацкана часто выглядит менее дорого и практично, хуже комбинируется — это скорее вещь на выход. Подбирать аккуратно», — указывает собеседница. Лучше всего такой пиджак работает в минималистичных комплектах, дружит с твидом и с офисной эстетикой, где ценится чистая прямая линия. Важно примерять конкретную модель. Трикотаж и твид: база осени (кардиганы, поло, костюмы, жилеты) Осенняя база строится на тепле и тактильности. В трикотаже — поло на пуговицах и на молнии, кардиганы, вязанные костюмы, жилеты. В твиде — юбки, пиджаки, костюмы, жилеты, твидовые шапки и даже оторочки на перчатках. Это повторяется практически каждую осень — и эта осень не исключение. «В твидовом костюме может работать и тренд на жакет без лацкана. Добавьте особенную клетку — и в одном образе три тренда», — говорит Купцова. Ключ к современному виду — комбинировать тренды в одной вещи или комплекте: фактура твида, фасон без лацкана и рисунок клетки дают выразительный, но собранный образ. Office core: офисный стиль как сезонная тенденция Возврат к работе и учебе осенью логично поднимает офисный дресс-код: юбки-карандаши, рубашки, блузки на пуговицах, галстуки, пиджаки, джинсы. Возможны варианты с лацканом и без. В палитре — синий, белый, темно-синий, черный, серый. «Office core осенью ожидаем: это не „придуманная заново мода“, а сезонный запрос», — добавляет стилист. Офисная эстетика легко соединяется с твидом, трикотажем и аккуратными жакетами без лацканов — получается функциональная база на каждый день. Клетка осенью 2025: от крупной до мелкой Принт клетки варьируется по масштабу и палитре: зелено-желто-коричневые сочетания, черно-бело-серые варианты и любые другие комбинации работают на пиджаках, юбках, костюмах и аксессуарах. «Клетка бывает любой — по цвету, фактуре и размеру», — подчеркивает собеседница. Особенно гармонична клетка в твиде и в офисных образах: она дает структуру и ритм, не перегружая лук. Мягкие фактуры сезона: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер (без пайеток) Осенью хочется уюта и тактильности, поэтому вытесняются блестящие поверхности и появляется «теплая» фактура. «Видим мягкие фактуры: твид, драп пальто, мягкую пушистую фланель, бархат, пух, махер. Пайетки — не про осень: их время — зима и лето», — отмечает Купцова. Такая текстура визуально «утепляет» образ и помогает строить многослойность без лишнего блеска. Модные платья и юбки осенью 2025 Длина миди — самый удобный и применимый для города вариант, особенно в трикотажных платьях. Мини осенью холодно и не всегда уместно, макси в слякоть (в том числе московскую) неудобно. «Тренд на миди идет несколько лет. Миди — универсально; макси тяжелее носить по нашей погоде, мини осенью любим меньше», — поясняет она. Эти решения обоснованы и сезонностью, и экономикой: покупка миди окупается носибельностью. Замша в аксессуарах: сумки и обувь Тренд на замшу — про фактуру и про аксессуары. На витринах — замшевая обувь и крупные замшевые сумки, которые держат форму. «Сейчас очень популярна большая замшевая сумка жесткой формы — как саквояж. На маркетплейсах часто пишут: „замшевая сумка в стиле The Row“. Это хит сезона. Сейчас — точно тренд; в следующем — возможно, нет. Но как инвестиция — вещь хорошая», — подчеркивает Купцова. Замша поддерживает общую мягкость сезона и хорошо сочетается с твидом, трикотажем и клеткой. Как одеться осенью 2025 без ошибок: памятка от стилиста Осенние образы 2025: как собрать стильный гардероб Чтобы выглядеть модно и практично, достаточно собрать несколько универсальных сочетаний. Вопросы и ответы о моде осени 2025 Что носить осенью 2025 женщине? Главный акцент — на комфорт и многослойность. В тренде завернутый силуэт, трикотаж, твид, миди-длина и мягкие фактуры. Какие платья в моде осенью 2025? Актуальны платья из трикотажа и твида длиной миди. Мини холодно, а макси неудобно — поэтому миди остается универсальным выбором. Какие цвета актуальны осенью 2025? Бордовый, оливковый, темно-синий, голубой, серый и коричневый. Они легко комбинируются с базой и создают стильные акценты. Какие аксессуары модные этой осенью? Цветные перчатки, яркие сумки и обувь, а также замшевые сумки жесткой формы — главный тренд сезона. Что в тренде осенью 2025 для офиса? Стиль office core: юбки-карандаши, блузки, пиджаки (с лацканом или без ), галстуки, строгая палитра — синий, серый, черный. Как сочетать твид и трикотаж? Лучше всего через многослойность: твидовый жакет поверх трикотажного платья или жилета. Можно добавить клетку и аксессуары для выразительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...