Что носить осенью 2025: главные тренды и модные образы сезона

Мода осень 2025 собрала главные акценты сезона: завернутый силуэт, яркие перчатки, замшевые сумки, миди-длина и мягкие фактуры. Эти тренды осени 2025 помогают понять, что носить осенью 2025, чтобы выглядеть стильно и практично в любых условиях. Какие осенние образы 2025 будут актуальны и как правильно сочетать цвета, ткани и аксессуары, URA.RU рассказала стилист и тренер по управлению впечатлением Люся Купцова.
Что носить осенью 2025: основные тренды
Осень 2025 диктует практичность и комфорт. Важнее не новые вещи, а то, как их носить и сочетать. В моду входят завернутые силуэты, многослойность, фактурные ткани и яркие акценты в аксессуарах.
Стилист Люся Купцова отмечает: «Осенние тренды всегда связаны с сезонностью. Поэтому мы видим твид, трикотаж, перчатки, офисный стиль и драпировки. Это не радикальные перемены, а новые подачи и комбинации».
Возврат к работе и учебе, холодная погода и городской ритм формируют стабильный набор трендов: теплые ткани, удобные силуэты и акцентные аксессуары. Именно поэтому в моде остаются трикотаж, твид, офисная эстетика и замотанный силуэт — то, что делает образ одновременно теплым и современным.
Модные цвета осени 2025: как сочетать бордовый, оливковый и синий
В палитре сезона 2025 — только глубокие и благородные оттенки. Стилист подчеркивает: «Это бордовый, оливковый, ткмно-синий, голубой, серый, коричневый».
Эти тона легко вплетаются и в офисные, и в повседневные комплекты. Бордовый добавляет энергии и солидности, оливковый делает образ спокойным и естественным, темно-синий придает строгости и интеллигентности, а голубой освежает тяжелые ткани. Серый и коричневый работают как база, на которой «зажигаются» яркие акценты.
Сочетания одежды осенью 2025
- Бордовый + серый/черный — выигрышный вариант для офисного гардероба.
- Оливковый + беж/бордовый — одно из самых актуальных сочетаний осени 2025.
- Темно-синий + серый/коричневый — строгий и стильный вариант для деловых образов.
- Голубой + твид/драп — мягкость и свежесть в осеннем луке.
- Серый и коричневый — база, которая выдержит любые акценты.
Такой набор оттенков делает гардероб универсальным: можно строить строгие «офисные» комбинации, уютные повседневные образы и даже вечерние комплекты, не выходя за рамки модных правил сезона.
Что в тренде осенью 2025
Завернутый силуэт: шарф, платок и свитер поверх тренча
Главный прием сезона — не вещь, а способ ношения: драпировки и наслоение вокруг верхней одежды. «Это способ носить вещи по-новому: поверх тренча — шарф, платок, палантин; сверху можно завязать свитер. Большой платок заправляют в ремень и фиксируют поясом», — поясняет Купцова.
Почему это работает именно осенью 2025: холодно, хочется выглядеть красиво и «замотаться», а драпировки дают и тепло, и фактуру без лишних затрат. Такой модный силуэт собирает образ вокруг тренча и связывает аксессуары.
Модные аксессуары осени 2025
Осенью верхняя одежда чаще монохромная и приглушенная, поэтому акценты переходят в аксессуары — быстрый способ добавить цвета. «Перчатки осенью — и тепло, и стиль. Хочется яркости, поэтому в ход идут цветные перчатки, яркая обувь и яркие сумки», — поясняет специалист.
По доступности оттенков Купцова уточняет: синие перчатки, обувь и сумки найти сложнее, поэтому реалистично выбирать бордовые, оттенки красного и коричневого — они чаще встречаются и легко собирают образ.
Жакеты без лацканов: минимализм с оговорками
Фасон заметен давно, но этой осенью стал популярнее. При этом он не универсален и требует аккуратной стилизации. «Это скорее фасон, а не новинка. Подходит не всем: легко уйти в ретро. Жакет без лацкана часто выглядит менее дорого и практично, хуже комбинируется — это скорее вещь на выход. Подбирать аккуратно», — указывает собеседница.
Лучше всего такой пиджак работает в минималистичных комплектах, дружит с твидом и с офисной эстетикой, где ценится чистая прямая линия. Важно примерять конкретную модель.
Трикотаж и твид: база осени (кардиганы, поло, костюмы, жилеты)
Осенняя база строится на тепле и тактильности. В трикотаже — поло на пуговицах и на молнии, кардиганы, вязанные костюмы, жилеты. В твиде — юбки, пиджаки, костюмы, жилеты, твидовые шапки и даже оторочки на перчатках. Это повторяется практически каждую осень — и эта осень не исключение.
«В твидовом костюме может работать и тренд на жакет без лацкана. Добавьте особенную клетку — и в одном образе три тренда», — говорит Купцова. Ключ к современному виду — комбинировать тренды в одной вещи или комплекте: фактура твида, фасон без лацкана и рисунок клетки дают выразительный, но собранный образ.
Office core: офисный стиль как сезонная тенденция
Возврат к работе и учебе осенью логично поднимает офисный дресс-код: юбки-карандаши, рубашки, блузки на пуговицах, галстуки, пиджаки, джинсы. Возможны варианты с лацканом и без. В палитре — синий, белый, темно-синий, черный, серый.
«Office core осенью ожидаем: это не „придуманная заново мода“, а сезонный запрос», — добавляет стилист. Офисная эстетика легко соединяется с твидом, трикотажем и аккуратными жакетами без лацканов — получается функциональная база на каждый день.
Клетка осенью 2025: от крупной до мелкой
Принт клетки варьируется по масштабу и палитре: зелено-желто-коричневые сочетания, черно-бело-серые варианты и любые другие комбинации работают на пиджаках, юбках, костюмах и аксессуарах. «Клетка бывает любой — по цвету, фактуре и размеру», — подчеркивает собеседница. Особенно гармонична клетка в твиде и в офисных образах: она дает структуру и ритм, не перегружая лук.
Мягкие фактуры сезона: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер (без пайеток)
Осенью хочется уюта и тактильности, поэтому вытесняются блестящие поверхности и появляется «теплая» фактура. «Видим мягкие фактуры: твид, драп пальто, мягкую пушистую фланель, бархат, пух, махер. Пайетки — не про осень: их время — зима и лето», — отмечает Купцова. Такая текстура визуально «утепляет» образ и помогает строить многослойность без лишнего блеска.
Модные платья и юбки осенью 2025
Длина миди — самый удобный и применимый для города вариант, особенно в трикотажных платьях. Мини осенью холодно и не всегда уместно, макси в слякоть (в том числе московскую) неудобно.
«Тренд на миди идет несколько лет. Миди — универсально; макси тяжелее носить по нашей погоде, мини осенью любим меньше», — поясняет она. Эти решения обоснованы и сезонностью, и экономикой: покупка миди окупается носибельностью.
Замша в аксессуарах: сумки и обувь
Тренд на замшу — про фактуру и про аксессуары. На витринах — замшевая обувь и крупные замшевые сумки, которые держат форму.
«Сейчас очень популярна большая замшевая сумка жесткой формы — как саквояж. На маркетплейсах часто пишут: „замшевая сумка в стиле The Row“. Это хит сезона. Сейчас — точно тренд; в следующем — возможно, нет. Но как инвестиция — вещь хорошая», — подчеркивает Купцова. Замша поддерживает общую мягкость сезона и хорошо сочетается с твидом, трикотажем и клеткой.
Как одеться осенью 2025 без ошибок: памятка от стилиста
- Стройте образ на завернутом силуэте: шарф, платок или палантин поверх тренча; свитер поверх; платок заправлен в ремень и подтянут поясом.
- Добавляйте цвет через аксессуары: цветные перчатки, яркая обувь и сумки; синие найти сложнее, стабильнее брать бордовый, красный, коричневый.
- Жакет без лацканов берите осознанно: это фасон «на выход», легко уводит в ретро; лучше с твидом и в минималистичных линиях.
- База сезона — трикотаж и твид: кардиганы, поло (пуговицы или молния), вязанные костюмы, жилеты; твидовые юбки, пиджаки, костюмы, шапки, оторочки.
- Принт сезона — клетка любой величины и палитры; хорошо работает в твиде и офисном стиле.
- Фактуры — мягкие: драп пальто, фланель, бархат, пух, махер; пайетки оставьте на зиму и лето.
- Длина — миди: универсально и практично; мини холодно, макси неудобно в слякоть.
- Замша в аксессуарах: большая замшевая сумка «как саквояж» и замшевая обувь — актуальный акцент.
Осенние образы 2025: как собрать стильный гардероб
Чтобы выглядеть модно и практично, достаточно собрать несколько универсальных сочетаний.
- Офисный образ: юбка-карандаш, твидовый жакет без лацканов, бордовые перчатки и строгая сумка.
- Повседневный образ: трикотажное платье миди + твидовый пиджак в клетку + замшевая обувь.
- Прогулочный образ: тренч с завернутым силуэтом (шарф или палантин поверх), удобные ботинки и яркая сумка.
- Вечерний образ: платье миди в темно-синем цвете, акцентные аксессуары и мягкое пальто из драповой ткани.
Вопросы и ответы о моде осени 2025
Что носить осенью 2025 женщине? Главный акцент — на комфорт и многослойность. В тренде завернутый силуэт, трикотаж, твид, миди-длина и мягкие фактуры.
Какие платья в моде осенью 2025? Актуальны платья из трикотажа и твида длиной миди. Мини холодно, а макси неудобно — поэтому миди остается универсальным выбором.
Какие цвета актуальны осенью 2025? Бордовый, оливковый, темно-синий, голубой, серый и коричневый. Они легко комбинируются с базой и создают стильные акценты.
Какие аксессуары модные этой осенью? Цветные перчатки, яркие сумки и обувь, а также замшевые сумки жесткой формы — главный тренд сезона.
Что в тренде осенью 2025 для офиса? Стиль office core: юбки-карандаши, блузки, пиджаки (с лацканом или без ), галстуки, строгая палитра — синий, серый, черный.
Как сочетать твид и трикотаж? Лучше всего через многослойность: твидовый жакет поверх трикотажного платья или жилета. Можно добавить клетку и аксессуары для выразительности.
